Otomotiv devi mi, sosis kralı mı? Volkswagen yine şaşırttı!

Otomotiv devi Volkswagen, yalnızca araç üretimiyle değil, aynı zamanda gıda sektöründeki iddiasıyla da dikkat çekiyor. Almanya merkezli şirketin “199 398 500 A” parça numarasıyla tanınan meşhur currywurst sosisleri, adeta markanın otomobilleri kadar ikonik hale gelmiş durumda. Hatta bu ürün, Volkswagen’i dünyanın en büyük işlenmiş et üreticilerinden biri konumuna taşıyor.

Volkswagen, 1973 yılında Wolfsburg’daki dev üretim tesisinde çalışanlarının yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi fabrikasının içinde kurduğu kasap tezgahında ürettiği sosislere “currywurst” ismini vermişti. Fabrikada ünlenen bu sosisler, çalışanlar arasında o kadar popüler oldu ki Volkswagen bunları yalnızca dahili tüketim için değil, aynı zamanda dış pazarda da satmaya başladı. Özellikle Almanya’da market raflarında yer bulmaya başlayan sosisler, markanın otomotiv dışı bir ikonu haline geldi.

Şirket şimdi bu geleneksel lezzeti yeni bir ambalajla tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. 2000’li yılların başından bu yana mikrodalga için özel paketlerde satılan currywurst, artık çok daha sade ve kullanışlı bir ambalajla raflardaki yerini alacak. Bu yeni versiyonun en dikkat çekici özelliği ise tamamen tüketime hazır olması. Almanya’daki müşteriler sosisleri sadece ısıtarak kolayca tüketebilecek.

Rakamlara bakıldığında ise ortaya ilginç bir durum çıkıyor. Volkswagen, 2024 yılında 8.6 milyon adet currywurst satarken, aynı dönemde yalnızca 5.2 milyon otomobil üretirken tüm Volkswagen Grubu'nun toplam araç satışları ise sosis satışlarını ancak küçük bir farkla geride bırakabildi. Zamanla Alman kültürünün sembollerinden biri haline gelen ve Volkswagen’in bu kültürel ögeyi kendi bünyesinde üretip yaygınlaştırması, markanın yerel kimliğiyle güçlü bir bağ kurmasını sağlamış durumda. Volkswagen = halkın arabası fikri, Currywurst = halkın yemeği boyutuna taşınmış durumda.