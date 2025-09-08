Otomotiv ihracatında ağustos rakamı: 2,7 milyar dolar
Türkiye otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2,73 milyar dolarlık ihracatla yine zirvede yer aldı. Sektör, yılın ilk 8 ayında toplam 26,5 milyar dolarlık ihracata ulaşırken, Almanya ve İspanya gibi pazarlarda büyük artışlar kaydedildi.
ALİ ÇELİK - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı.
PAY YÜZDE 12,5
Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 12,5 oldu. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolara yükseldi.
Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 7 artarken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 48, Almanya’ya yüzde 68 artış oldu.
