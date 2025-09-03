Taşıt kredisi faizlerinde yeni indirim! İşte 280 bin TL’nin yıl yıl geri ödemesi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomotiv piyasasında canlılık devam ederken, taşıt kredisi oranlarında da düşüşler sürüyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan Ağustos 2025 verilerine göre, ocak-ağustos döneminde otomobil satışları, geçen senenin ilk 8 ayına göre yüzde 8,05 artarak 654 bin 413 oldu. Hafif ticari araç satışları ise %4,1 yükselişle 162 bin 932 adede ulaştı.

KREDİ HACMİ DÜŞÜYOR

Satışlarda artışa karşılık, bankalarda taşıt kredisi hacminde düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL geriledi ve 53 milyar 684 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu hafta bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde ise 48 ay vadede yeni düşük seviyeler görüldü. 4 yıl vadeli kredi oranları %2,90’a kadar geriledi.

İşte bankalar tarafından yıl yıl sunulan en düşük oranlar ve 280 bin TL için örnek geri ödeme tabloları:

1 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,39

-Garanti BBVA: %3,39

-TEB: %3,49

280 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

-Finansman Tutarı: 280 bin TL

-Finansman Vadesi: 12 ay

-Finansman Oranı: %2,98

-Aylık taksit: 29 bin 617 TL

-Toplam geri ödeme: 357 bin 12 TL

2 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,19

-Garanti BBVA: %3,29

-TEB: %3,49

280 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

-Finansman Tutarı: 280 bin TL

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Finansman Oranı: %2,98

-Aylık taksit: 18 bin 128 TL

-Toplam geri ödeme: 436 bin 686 TL

3 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,09

-Garanti BBVA: %3,10

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-TEB: %3,49

280 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

-Finansman Tutarı: 280 bin TL

-Finansman Vadesi: 36 ay

-Finansman Oranı: %2,98

-Aylık taksit: 14 bin 551 TL

-Toplam geri ödeme: 525 bin 445 TL

4 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-Akbank: %2,90

-Garanti BBVA: %2,95

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-TEB: %3,49

280 BİN TL KREDİ/48 AY VADE

-Kredi Tutarı: 280 bin TL

-Kredi Vadesi: 48 ay

-Kredi Oranı: %2,90

-Aylık taksit: 12 bin 706 TL

-Toplam geri ödeme: 611 bin 533 TL

TÜKETİCİYE VADE UYARISI

Uzmanlar, taşıt kredilerinde vade uzadıkça faiz oranlarının da sınırlı gerilediğine dikkat çekerek “Ancak faizlerde beklentilere paralel bir şekilde düşüş trendi devam edecekse, bugünkü oranlardan alınan uzun vadeli krediler, gelecekte daha fazla faiz yükü anlamına gelebilir. Bu sebeple alınacak kredinin vadesini mümkün olduğunca kısa tutmak tüketicinin faydasına olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.