Otomotiv üretiminde “insansı robot” dönemi!

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Otomotiv endüstrisi robotik seri üretimden sonra yeni bir dönemin kapılarını araladı. İnsansı hareketlere sahip olan ve verilen görevleri başarıyla yerine getiren yapay zekaya sahip yeni robotlar artık otomobil fabrikalarında gövde kalite kontrolleri, yağ dolumu ve etiket uygulaması gibi çeşitli görevleri yerine getirecek. İşte detaylar:

En büyük sanayi sektörü olarak gösterilen otomotiv endüstrisi teknolojinin nimetlerini sonuna kadar kullanmaya devam ediyor. 90’lı yılların sonunda başlayan robot kollarla üretim, personel giderlerinde azalma, üretim standartlarında artış gibi önemli kriterlerde sektöre katkı sağlarken bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Gemlik fabrikasında yüzde 80 oranında robot üretim gerçekleştirir durumda.

Yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle, üretim hatlarında da dengeler giderek değişmeye devam ediyor. Bunun en son örneği Çinli Dongfeng Motor’dan geldi. Ülkenin en büyük motor üreticilerinden biri olan Dongfeng Liuzhou Motor ve Ubtech Technology, ortak bir çabayla otomotiv imalat endüstrisinde insansı robotların kullanılmasına yönelik stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, en son robot teknolojisinin geleneksel üretim süreçlerine entegre edilmesinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

ÖENMLİ GÖREVLER VERİLECEK

Bu ortaklığın bir parçası olarak, Ubtech'in endüstriyel sınıf insansı robotu Walker S, Dongfeng Liuzhou Motor'da konuşlandırılacak. Walker S, otomobil üretim sürecinde emniyet kemeri denetimi, kapı kilidi testi, gövde kalite kontrolleri, yağ dolumu ve etiket uygulaması gibi çeşitli görevleri yerine getirecek. Robot aynı zamanda insansız üretimdeki karmaşık senaryoların üstesinden gelmek için geleneksel otomatik ekipmanlarla da çalışacak.

BOYUTLARI İNSANA BENZİYOR

1,7 metre boyunda duran endüstriyel sınıf insansı robot Walker S, insan boyutlarına benziyor. Fabrika sistemiyle iletişime ve gerçek zamanlı veri paylaşımına olanak tanıyan bir “füzyon kontrol” algoritmasına sahiptir. 41 adet yüksek performanslı servo eklemi ve gelişmiş duyusal yetenekleriyle Walker S, çevresini algılayabiliyor ve nesnelerle ve insanlarla etkileşime girebiliyor.