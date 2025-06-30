Otomotivde rekabet boyut atlayacak: Alibaba'dan elektrikli SUV hamlesi

Teknoloji devlerinden Huawei’nin yeni SUV modelini tanıtmasına haftalar kala diğer bir teknoloji devi Xiaomi’nin 2. elektrikli araç modeli YU7’nin 3 günde 350 bin adete yakın sipariş alması tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Çin’den otomotiv dünyasını şaşırtan ilginç bir haber daha geldi. Alibaba, Tesla ve Xiaomi’ye rakip olmak için ilk adımını attı.

Çin'in elektrikli araç sektöründeki hızlı gelişim ve pazarlama stratejileri gerçekten oldukça dikkat çekici. Özellikle Xiaomi'nin YU7 modeliyle elde ettiği sipariş rakamları ve kısa sürede üretim kapasitesini doldurması, bu hızın en somut örneklerinden biri. Ülkedeki neredeyse tüm teknoloji şirketleri bir şekilde otomotiv sektörünün içinde yer alamaya başladı. Avrupalı ve ABD’li üreticileri korkutan bu akıma en son ayak uyduran ise Alibaba oldu. Çin merkezli e-ticaret şirketi aslen çevrimiçi perakende (e-ticaret), ödeme hizmetleri, bulut bilişim ve lojistik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

İLK MODEL SUV OLACAK

SAIC ve Alibaba'nın ortak girişimi olarak duyurulan IM Motors Xiaomi YU7, Tesla Model S, BYD Sealion ve Li Auto L9 gibi iddialı modellerle rekabet edebilecek bir modelle otomotiv sektörüne adım atacak. Çin’de casus kameralara yakalanan D segmentinde yer alacak elektrikli SUV modeli IM LS9’un bu yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

2020 yılında kurulan IM Motors, mevcut ürün gamında L6 ve L7 sedanlar ile LS6 ve LS7 SUV modellerini barındırıyor. Alibaba ve SAIC’in desteğini alan markanın 2025 yılında satış grafiğinde sıçrama yapması bekleniyor. Öncelikli olarak Çin pazarına odaklı üretim planlayan IM Motors’un 2026’nin ilk yarısından sonra ihracat pazarlarını hedef tahtasına alacağı ön görülüyor.

LIDAR SENSÖRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

30 Haziran'da çevrimiçi olarak sızdırılan IM LS9 casus fotoğrafları, aracın iç mekanına dair ilk ipuçlarını veriyor. Diğer IM modelleriyle uyumlu, oval ve iki kollu bir direksiyon simidine sahip olan LS9'un orta konsolunda büyük bir monitör, kablosuz telefon şarj pedleri ve geniş bir saklama alanı dikkat çekiyor.

Kamuflajlı olmasına rağmen, LS9'un ön tasarımının daha önce tanıtılan yeni LS6 SUV ile benzerlik gösterdiği fark ediliyor. Araçta Y şeklinde farlar ve LED şeritle birleştirilmiş kapalı bir ön kısım bulunuyor. LS9, hafif eğimli tavan çizgisi, LIDAR sensörü ve geri çekilebilir kapı kollarıyla dikkat çekiyor.