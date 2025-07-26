ÖTV değişimi 3 büyük oyuncunun fiyatlarını dengeledi: Togg, Tesla, BYD

ÖTV düzenlemesi sonrası elektrikli otomobillerin en düşük ÖTV dilimi %25 olarak belirlendi. Bu düzenleme Türkiye pazarında rekabetin en yoğun yaşandığı elektrikli SUV yarışında şartları daha eşit bir hale getirdi.

Sahanın 3 büyük oyuncusu Togg, Tesla ve BYD’nin fiyatları netlik kazanırken en ilginç gelişme fiyatı ve vergi oranı düşen BYD Seul U EV modelinde yaşandı işte detaylar:

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında zirve mücadelesi veren üç önemli oyuncu Togg, Tesla ve BYD yeni ÖTV düzenlemesinin ardından fiyatlarını güncelledi. Yapılan değişiklik, özellikle yerli üretici Togg’un T10X V2 RWD Uzun Menzil, Tesla’nın Model Y SR RWD ve BYD’nin Seal U SUV modeli için sahayı yeniden şekillendirdi.

Elektrikli otomobiller için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklikle birlikte bir çok modelin vergi oranları yükselirken, bazı modellerin ise gerilediği görüldü. Tüketici tarafında ise bu güncellemenin fiyatlara doğrudan yansıdığı net biçimde görülüyor.

DEV RAKİPLERDE DURUM NE?

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil, yapılan düzenleme sonrası %10'dan %25'e çıkan ÖTV oranı nedeniyle fiyatını 1.830.000 TL’den 2.079.543 TL’ye taşıdı. Yerli üretici için bu hamle, devlet destekli rekabet avantajının bir miktar törpülenmesi anlamına geliyor.

Tesla Model Y SR RWD, artık %25 ÖTV diliminde ve yeni fiyatı 2.241.000 TL. Bu model, Tesla'nın Türkiye'deki en erişilebilir seçeneği olmaya devam ediyor. Söz konusu aracın önceki fiyatı ise 1.866.203 TL şeklindeydi.

BYD Seal U EV 160 kW modeli için ise dikkat çeken bir istisna yaşandı. Bu modelin ÖTV oranı %40’tan %25’e düşürüldü. Fiyat da buna bağlı olarak 2.690.000 TL’den 2.403.250 TL’ye geriledi. BYD’nin sevilen SUV modeli Atto 3 ise 243 bin TL’lik zamla artık daha yüksek bir fiyatla vitrinde boy gösterecek.

İşte ÖTV düzenlemesi sonrası Togg, Tesla ve BYD’nin en rekabetçi modellerinde SUV modellerinde yaşanan fiyat değişimi: