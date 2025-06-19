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Peş peşe gelen zamların ardından... Vatandaşlar çareyi bakın neyde buldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Peş peşe gelen zamların ardından... Vatandaşlar çareyi bakın neyde buldu!
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt zamları vatandaşın belini bükmeye başladı. Özellikle benzinli araçların yüksek yakıt tüketimi artık kullanıcılar için ekonomik olmaktan çıkarken, birçok kişi yönünü elektrikli araçlara çevirmeye başladı. Online platformlarda en çok ilan artışı 1-5 yaş arasındaki benzinli modellerde yaşanıyor. Ancak ikinci el piyasasının yıldız oyuncuları bu süreçte değişmedi.

Son dönemde ikinci el piyasasında benzinli araç ilanlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki sürekli yükseliş, içten yanmalı araçların kullanım maliyetini ciddi oranda artırırken, günlük şehir içi kullanımda oluşan farklar kullanıcıların bütçesini zorluyor. Bu durumu tetikleyen bir diğer unsur ise bakım maliyetlerinin yükselmesi.

Özellikle eski model benzinli araçlarda periyodik bakım, parça değişimi ve işçilik ücretleri giderek daha maliyetli hale geliyor. Bu noktada, düşük bakım maliyetiyle öne çıkan elektrikli araçlar daha cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor. Yağ değişimi, triger kayışı, egzoz gibi klasik bakım kalemlerinin bulunmaması, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırıyor.

Peş peşe gelen zamların ardından... Vatandaşlar çareyi bakın neyde buldu! - 1. Resim

İKİNCİ ELDE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI ÇOK DÜŞÜK

Türkiye’nin önde gelen ikinci el araç platformlarından arabam.com’un mayıs ayı verilerine göre, benzinli araç ilanlarında dikkat çeken bir artış söz konusu.

Mayıs ayında benzinli araçların ilan oranı, bir önceki aya göre 5,8 puan artarak %28,1’den %33,9’a yükseldi.

Aynı dönemde dizel araçların oranı %47,8’den %46,4’e, LPG’li araçların oranı ise %22,5’ten %18,2’ye geriledi.

Elektrikli araçların oranı ise yalnızca %0,5 seviyesinde sabit kaldı. Hibrit araçların ikinci el ilan oranı ise %1 olarak kayıtlara geçti.

📌Yakıt Türüne Göre İlan Oranları (Mayıs 2025)

Yakıt TürüNisan 2025Mayıs 2025Değişim (Puan)
Benzinli%28,1%33,9+5,8
Dizel%47,8%46,4-1,4
LPG’li%22,5%18,2-4,3
Elektrikli%0,5%0,50
Hibrit%1,0%1,00

İKİNCİ ELDE LİDER DEĞİŞMEDİ

Mayıs ayı raporuna göre, nisan ayında 795.578 TL olan ilan fiyat ortalaması mayısta 805.729 TL’ye yükseldi.

Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise nisan ayına kıyasla yalnızca %0,25 oranında düşüş gösterdi.

Bu, yıl başından bu yana kaydedilen en düşük reel fiyat gerilemesi olarak dikkat çekiyor.

📌İkinci El Araçlarda Ortalama Fiyat (TL)

AyOrtalama FiyatReel Fiyat Değişimi
Nisan 2025795.578 TL-
Mayıs 2025805.729 TL-%0,25

Arabam com verilerine göre, mayıs ayında ilanlarda en çok yer alan markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

En çok görülen modeller ise Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak sıralandı.

Rapora göre ayrıca, mayıs ayında 1 milyon TL ve üzerindeki araçların ilan oranı %27,3’e çıkarak bir önceki aya göre 1,1 puanlık artış gösterdi.

📌En Çok Görülen Modeller (Mayıs 2024)

SıraModel
1Clio
2Megane
3Astra
4Egea
5Corolla
6Focus
7Passat
8Polo
9Civic
10Corsa

EN FAZLA İLAN 1-5 YAŞ GRUBUNDA

Mayıs ayında 1-5 yaş arası araçların ilan oranı, nisan ayına göre 1 puanlık artışla %27’ye ulaştı. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %16,2 olurken, 10-15 yaş aralığı %26,8, 16-20 yaş aralığı %13 ve 20 yaş üzeri araçlar ise %17,1 olarak kayıtlara geçti.

📌Yaş Gruplarına Göre Araç İlan Oranları (Mayıs 2024)

Yaş Grubuİlan Oranı
1–5 yaş%27,0
6–9 yaş%16,2
10–15 yaş%26,8
16–20 yaş%13,0
20 yaş ve üzeri%17,1
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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