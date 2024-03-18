Peugeot Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu: Türkiye pazarına pozitif bakıyoruz

Geçen yılı rekorlarla kapatan Türkiye otomotiv pazarı için bazı markalardan bu yıl düşüş beklentisi gelmişti. Yeni 208 lansmanında konuşan Reyhanoğlu “Sene başından beri olumlu bakış açımız devam ediyor, bu yıl 1 milyon barajı aşılabilir” dedi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Avrupa’da B-HB sınıfının en çok satılan modellerinden Peugeot 208, yenilenen versiyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu. İkisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına giriş yapan yeni 208’in, 498 km şehir içi menzile sahip elektrikli versiyonu E-208 GT’de başlangıç fi yatı 1.361.500 TL. Benzinli modellerde ise fi yat etiketi 1.2 PureTech 100 HP EAT8 kombinasyonu ile 1.210.500 TL’den başlıyor. Yenilenen 208 için düzenlenen basın toplantısında markayla ilgili önemli açıklamalar yapan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023 için verdiği hedefl eri hedefl eri hatırlatarak “Geçtiğimiz yılı rekorlar yılı olarak kurgulamıştık ve sonunda 78 bin 632 adetlik toplam satışla bugüne kadar Peugeot tarihinde yapılmamış kadar yüksek bir satış adedine imza attık. Pazarın %57 genişlediği bir ortamda yüzde 141’lik büyümeyle sektörde en fazla büyüyen markalardan biri olduk. Yüzde 6,4 pazar payı ile son 19 yılın en yüksek pazar payına ulaştık” dedi.

TÜRKİYE GLOBAL SIRALAMADA 4’ÜNCÜ

Geçen yılı Türkiye markalar sıralamasında 5’inci bitirdiklerinin altını çizen Reyhanoğlu “Hafi f ticari araç pazarında iki yerli markanın arkasından 3’üncü olduk. 2008 modelimiz geçtiğimiz yılı SUV segmentinin lideri olarak kapattı. Geçtiğimiz yıl model ailemize katılan 408’le 10 bin adede yakın satışla Peugeot dünyasında en yüksek adede ulaştık ve global arenada 408 satışlarında birinci olduk. Markamızın satıldığı 147 ülke arasında toplam satışlarda ise 4’üncü sırada yer aldık. 2024 Yılı için de pozitif bakışımız devam ediyor, 1 milyonlar seviyesinde bir pazara ulaşabileceğini düşünüyoruz. Biz bu yıl tekrar 70 binler bandında bir satış hedefl eyerek mevcut başarımızı sürdürülebilir ve sürekli kılmak istiyoruz” ifadelerini kullanıdı. Gülin Reyhanoğlu 2025 yılı itibarıyla tüm modellerinde elektrikli versiyonların satışta olacağını dile getirerek “Elektrikli 2008 modelimiz B elektrikli segmentinin lideri diyebiliriz. Hemen ardından elektrikli 308’i pazara sunmuştuk. Bu hafta yeni 208 lansmanımızla birlikte elektrikli araçlarımızın bir yenisi daha ürün gamımıza ekleniyor. Ardından 3008 ve yıl sonuna doğru 5008 ile de bu yılın elektrikli araç ürün atağını tamamlamış olacağız” dedi...