Rekabete dayanamadı! Nissan, otomobil fabrikasını kapatıyor

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Haziran 2024 08:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2024 08:20 - Güncelleme:

T-Otomobil Haberleri / Anadolu Ajansı

Nissan Motor, yerel pazarda artan fiyat rekabeti ve satışların düşmesi nedeniyle 'aşırı kapasiteyi azaltma çabalarının bir parçası' olarak Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatma kararı aldı.