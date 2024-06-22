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Rekabete dayanamadı! Nissan, otomobil fabrikasını kapatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rekabete dayanamadı! Nissan, otomobil fabrikasını kapatıyor

T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nissan Motor, yerel pazarda artan fiyat rekabeti ve satışların düşmesi nedeniyle 'aşırı kapasiteyi azaltma çabalarının bir parçası' olarak Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatma kararı aldı.

Otomobil üreticileri, son dönemde Asya pazarında artan rekabet karşısında zorlanıyor. Özellikle Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığı vurgulanırken, Nissan'dan önemli bir karar geldi.

Nissan'ın Çin'in Ciangsu eyaletinin Çangcou kentinde Çin firması Dongfeng Motor işbirliğiyle işlettiği fabrika, faaliyetlerini dün itibarıyla tamamladı.

YILLIK ÜRETİMİ 130 BİN ADETTİ

Yıllık 130 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikanın, Japon firmasının Çin genelindeki toplam imalat hacminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu belirtildi. Kapatma kararının, Çin'de seyreden düşük satışlar sonrası Japon firmasının ülke içi üretim kapasitesini daraltmak için alındığı ifade edildi.

Son verilere göre Nissan'ın Çin'de mayıs ayındaki yeni araç satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Anadolu Ajansı
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