Rekabete dayanamadı! Nissan, otomobil fabrikasını kapatıyor
T-Otomobil Haberleri / Anadolu Ajansı
Nissan Motor, yerel pazarda artan fiyat rekabeti ve satışların düşmesi nedeniyle 'aşırı kapasiteyi azaltma çabalarının bir parçası' olarak Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatma kararı aldı.
Nissan'ın Çin'in Ciangsu eyaletinin Çangcou kentinde Çin firması Dongfeng Motor işbirliğiyle işlettiği fabrika, faaliyetlerini dün itibarıyla tamamladı.
YILLIK ÜRETİMİ 130 BİN ADETTİ
Yıllık 130 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikanın, Japon firmasının Çin genelindeki toplam imalat hacminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu belirtildi. Kapatma kararının, Çin'de seyreden düşük satışlar sonrası Japon firmasının ülke içi üretim kapasitesini daraltmak için alındığı ifade edildi.
Son verilere göre Nissan'ın Çin'de mayıs ayındaki yeni araç satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı