Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de ön satışa sunuluyor! 11 Haziran'da showroomlarda

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İngiltere'de üretilen yeni Nissan Qashqai, 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki tüm showroomlarda ön sipariş ve satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Qashqai, alışılmışa meydan okuyan kimliği, çarpıcı estetik yenilikleri ve kapsamlı teknolojik güncellemelerle banttan indi.

Yeni Nissan Qashqai, İngiltere'nin Sunderland şehrinde üretilecek. Dış tasarımında yapılan yeni kapsamlı güncellemelerle kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefleyen şirket, Qashqai'de sevilen özellikleri korurken, daha kullanışlı teknolojilerle donatıldı.

Yenilenen Qashqai'nin üretimine başlanmasıyla 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki tüm showroomlarda ön sipariş ve satışına başlanacak. Yenilenen Qashqai'nin Türkiye Lansmanı ise bu ay sonunda yapılacak.

KESKİN VE MODERN

Yenilenen tasarımı sayesinde, Qashqai'nin görünümü daha keskin ve modern bir hale getirildi. Ön ızgarası çarpıcı bir ilk izlenim oluşturmak için kapsamlı bir güncelleme geçirdi. Tamponun yan tarafları ise gövde renginde ve yüksek parlaklıkta siyah bir şerit ile plakanın altından tamponun alt köşelerine kadar uzatıldı.

Qashqai e-POWER giriş sınıfında yeni 18 inç elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek sınıflar için yeni 19 inç alaşım ve yeni 20 inç elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

ÜÇ YENİ RENK SEÇENEĞİ

Qashqai'nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Qashqai'nin sunduğu renk seçenekleri arasında, belirli ışık koşullarında parıltı veren inci beyazı, Qashqai'nin görsel geometrisinin tanımını keskinleştirme etkisine sahip siyah inci renk tonu, hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu maviyle metalik deniz mavisi arasında değişen okyanus yeşili bulunuyor. Qashqai serisine N-Design sınıfı donanımı da eklendi.

SÜRÜŞ DENEYİMİ TEKNOLOJİ İLE İYİLEŞTİRİLDİ

Otomotiv dünyasındaki dijital ve işleme teknolojisi alanlarındaki ilerlemeyle paralel olarak güncellenen Qashqai, günlük sürüş deneyimini daha da sezgisel ve güven verici hale getiren bir dizi teknolojik yenilik ile donatıldı.

Qashqai'de en sık kullanılan özelliklerden biri olan yeni nesil çevre sürüş monitörü-Around View Monitor (AVM) önemli ölçüde geliştirildi.

Geçmişi 2007'ye kadar uzanan ve özel bir Nissan teknolojisi olan AVM, geri vites seçildiğinde, dört harici kameranın görüntüsü birleştirilerek aracın kuş bakışı görüntüsü elde ediyor ve park manevralarının maksimum güvenle yapılmasını sağlıyor.

Yeni güncellenen AVM teknolojisi, tüm ışık koşullarında süper net görüş sağlamak için dört kamera kullanıyor.

Direksiyon simidinin arkasındaki TFT sürücü bilgi ekranında görüntülenen görseller ve e-POWER enerji monitöründe bazı tasarım iyileştirmeleri yapıldı.

Yenilenen Nissan Qashqai, Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR2) zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerini ve tüm bu teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemlerini de sunuyor.

Nissan'ın teknolojisi e-POWER, 2022'deki lansmanından bu yana kullanıcılar arasında çok popüler olduğunu kanıtlayan benzersiz elektrikli güç aktarma organı olarak sunuluyor.

Crossover segmentini icat eden öncü ruha uygun olarak, Qashqai'de kullanılan bu teknolojide benzinli motor, tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor.

e-POWER sayesinde, Eylül 2022'den bu yana Avrupa'da 140 binden fazla ve Türkiye'de ise 10 binden fazla e-POWER donanımlı araç satıldı.