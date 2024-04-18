“Yeni Nesil Lider” Nissan Qashqai Türkiye'de!

C-SUV segmentinin en önemli modellerinden bir olan Nissan Qashqai dış tasarımında makyaj tazeledi. İlk jenerasyonunun lanse edildiği 2007 yılından bu yana 1,3 milyondan fazla üretilen aracın son versiyonu ise Avrupa’da 350 bin adetten fazla satmayı başarmıştı. Yeni Qashqai, Türkiye’ye 2024 sonbaharında, İngiltere’de bulunan Sunderland Fabrikası'ndan gönderilecek…

Avrupa’da yaygın olarak kullanılan station wagon sınıfına neredeyse nokta koyan model olarak tanımlanan Nissan Qashqai ilk tanıtıldığı 2007 yılında oldukça ilgi toplamıştı. 4x4 dünyasından esinlenen çizgileri, station wagon araçlara göre daha yüksek bagaj ve kullanım şekli, sunduğu donanım ve konfor özelliklerine göre fiyatı ile 1.3 milyonluk satışa imza atmış ve “Crossover” olarak adlandırılan sınıfın doğuşunun temellerini atmıştı.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Tasarım detaylarında önemli bir güncelleme geçiren Qashqai renk seçeneklerine de üç yeni ekleme yapmış. Belirli ışık koşullarında parıltı veren saf bir renk tonuna sahip İnci Beyazı, Qashqai'nin görsel geometrisinin keskinleşmesine katkı sağlayan İnci Siyahı ve ışık koşullarına bağlı olarak koyu mavi ile metalik deniz mavisi arasında bir yerde konumlanan Derin Okyanus rengi, Yeni Qashqai ile birlikte sunulacak.

YENİ DONANIM SEVİYESİ

Qashqai yenilenen versiyonunda ayrıca üst seviye olarak tanımlanan bir donanım seviyesine kavuşmuş. N-Design olarak adlandırılan bu versiyon özellikle kabin içinde gösterge panelinde, kapı eklerinde, kapı kol dayamalarında farklı detaylara sahip. Aracın içi ambiyansı yükselten bir alcantara kaplama ile güçlendirilmiş. Yeni modelle ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde daha da netlik kazanacak ve güncellenen versiyon sonbahar mevsiminde Türkiye’de satışa sunulacak…