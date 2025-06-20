Renault’un 7 kişilik, 1.100 km menzile sahip aile otomobili: Espace

Renault, aile odaklı kullanıcıları hedefleyen yeni Espace modelini tanıttı. Köklü geçmişiyle bilinen Espace, modern tasarım çizgileri, verimli motor seçenekleri ve güncel teknolojileri ile beklentilere cevap vermeye çalışıyor. Aracın kaput altında ise tam hibrit E-Tech 200 HP motor yer alıyor. Standart yakıt tüketimi 100 km'de 4.8 litre olarak belirtilen Espace, tek depo ile 1.100 kilometreye kadar menzil sunabiliyor, işte detaylar...

Fransız üreticinin kalabalık aileler için pazara sunduğu 7 kişilik modeli Espace, güncel teknoloji ve tasarım çizgileri ile yenilendi. Aslında MPV segmentinde doğan ve zaman içinde SUV sınıfının yükselen trendine ayak uydurmaya çalışarak formunu tamamen değiştiren Espace, dış tasarımında belirgin değişikliklerle göze çarpıyor. Aracın üçte birinden fazlası, ön tampondan başlayıp kaput ve arka bagaj kapağına kadar uzanan yeni hatlara sahip.

Aracın profili, kapı korumalarına entegre edilen yeni parlak siyah detaylarla sportif bir hava kazanmış. Arka tasarımda ise bagaj kapağına entegre logo ve modern stop lambaları şık bir bitiş sağlıyor. Yeni "yarım elmas" şeklinde tasarlanan gündüz sürüş farları ise Espace'in ışık imzasını hem gündüz hem de gece ön plana çıkarıyor.

İç mekanda ise en dikkat çekici özellik, neredeyse 2 m²'lik alana sahip karartmalı cam tavan. Bu tavan, istenildiğinde şeffaftan opak hale geçebiliyor. Ayrıca, yeni ergonomik ön koltuklar, geliştirilmiş ses yalıtımı ve yenilikçi sürücü tanıma sistemi de iç mekanın öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Renault Espace, kaputunun altında tam hibrit E-Tech 200 hp güç aktarma sistemiyle geliyor. Bu motor, performans ve verimlilik oranıyla öne çıkıyor. Standart yakıt tüketimi 100 km'de 4.8 litre olan bu hibrit sistem, tek depo ile 1.100 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Sistem, 3 silindirli 1.2 litrelik turbo şarjlı 130 HP benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşuyor. Ana elektrik motoru 50 kW (70 hp) gücünde olup, elektrikli sürüşü sağlıyor. İkincil elektrik motoru ise içten yanmalı motoru çalıştırmak ve vites geçişlerini yönetmek için görev yapıyor.

Sürüş deneyimini daha güvenli ve çevik hale getirmek için Espace'te 4Control Advanced 4 tekerlekten yönlendirme teknolojisi ve 32 yeni nesil sürüş destek sistemi (ADAS) bulunuyor. Bu özellikler, özellikle şehir içi manevralarda aracın çevikliğini artırarak 10.4 metrelik dönüş çapı sağlıyor.

İspanya'daki Palencia fabrikasında üretilen Yeni Renault Espace, Techno, Esprit Alpine ve Iconic olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle Avrupa’da satışa sunulacak. Modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şuanda netlik kazanmış durumda değil.