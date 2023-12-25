25 Aralık 2023 18:45 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 00:19

Rusya, Ukrayna topraklarını işgal ettikten sonra ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Birçok firma, Rusya'dan çekilme kararı aldı. Otomobil devleri de ilişkisini kesince Rusların yeni model araçlara ulaşma imkanı zorlaştı.

FIAT'IN MULTIPLA'SINA BENZETİLDİ

Durum böyle olunca iş başa düştü. Moskova Politeknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, elektrikli araç üretti. Üniversite, “Amber” adı verilen otomobilin prototipini tanıttı. Oldukça çirkin bulunan araca sosyal medyada "Tesla Katili" lakabı takıldı. Birçok kişi de Amber'i, Fiat’ın 1990’lı yıllarda ürettiği 'Multipla' modeline benzetti.

2025'TE YOLLARDA

Ruslar, elektrikli araçlarını, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretecek. Amber, 2025 yılından itibaren yollarda olacak. Arabanın bütün parçaları Rusya’da geliştirilecek ve üretilecek. Modelin teknik verileri hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Araçtan yılda 50 bin tane üretilmesi planlanıyor.