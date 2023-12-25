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    Rusların elektrikli aracı alay konusu oldu, "Tesla Katili" geliyor

    Ukrayna savaşı sebebiyle otomobil ithal edemeyen Ruslar, kendi aracını üretmeye karar verdi. Ancak tasarladıkları elektrikli otomobil alay konusu oldu. İlginç tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken "Amber" adlı araca sosyal medyada "Tesla Katili" lakabı takıldı.

    Rusların elektrikli aracı alay konusu oldu, &quot;Tesla Katili&quot; geliyor
    T-Otomobil Haberleri  / Haber Merkezi

    Rusya, Ukrayna topraklarını işgal ettikten sonra ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Birçok firma, Rusya'dan çekilme kararı aldı. Otomobil devleri de ilişkisini kesince Rusların yeni model araçlara ulaşma imkanı zorlaştı.

    Rusların elektrikli aracı alay konusu oldu, "Tesla Katili" geliyor

    FIAT'IN MULTIPLA'SINA BENZETİLDİ

    Durum böyle olunca iş başa düştü. Moskova Politeknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, elektrikli araç üretti.  Üniversite, “Amber” adı verilen otomobilin prototipini tanıttı. Oldukça çirkin bulunan araca sosyal medyada "Tesla Katili" lakabı takıldı. Birçok kişi de Amber'i, Fiat’ın 1990’lı yıllarda ürettiği 'Multipla' modeline benzetti. 

    Rusların elektrikli aracı alay konusu oldu, "Tesla Katili" geliyor

    2025'TE YOLLARDA

    Ruslar, elektrikli araçlarını, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretecek. Amber, 2025 yılından itibaren yollarda olacak. Arabanın bütün parçaları Rusya’da geliştirilecek ve üretilecek. Modelin teknik verileri hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Araçtan yılda 50 bin tane üretilmesi planlanıyor.

    Rusların elektrikli aracı alay konusu oldu, "Tesla Katili" geliyor

     

    Haber Merkezi /  - T-Otomobil
    Rusya
    Haberler > T-Otomobil > Rusların elektrikli aracı alay konusu oldu, "Tesla Katili" geliyor
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