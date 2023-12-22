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    Otomobil devi Tesla'da skandal hata... 120 binden fazla araç geri çağrıldı

    Tesla, kapı güvenliği sorunu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) 120 bin aracını geri çağırıyor. Şirket, sorunu çözmek için halihazırda kablosuz güncelleme yayınladı.

    Otomobil devi Tesla&#039;da skandal hata... 120 binden fazla araç geri çağrıldı
    Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Engadget

    Tesla birkaç hafta içinde ABD'de ikinci bir geri çağırma gerçekleştirdi. Bu sefer, 2021 ile 2023 yılları arasında üretilen 120 bin 423 adet Model S ve Model X aracında hata tespit edildi. Araçlar, bir çarpışma sırasında kilitlenmemiş kapı mandalının açılmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağrılıyor.

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) göre bu kusur, yaralanma riskini artırıyor ve elektrikli araçlara ilişkin federal güvenlik yasalarına da uymuyor. 

    Otomobil üreticisi, sorunu çözmek için halihazırda ücretsiz bir kablosuz güncelleme yayınladı ve araç sahiplerine bildirim mektuplarının Şubat ayında gönderilmesi bekleniyor.

    TESLA, 2 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRDI 

    Bu ayın başlarında Tesla, otopilot güvenliği sorunu nedeniyle 2 milyondan fazla elektrikli aracı geri çağırmıştı. Şirket, sürücülerin sistemi kullanırken dikkat etmelerini sağlamayı amaçlayan özelliklere sahip ücretsiz bir kablosuz güncelleme yayınlamıştı. 

    İhlas Haber Ajansı, Engadget /  - Teknoloji
    TeslaOtomobil
    Haberler > Teknoloji > Otomobil devi Tesla'da skandal hata... 120 binden fazla araç geri çağrıldı
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