Toyota’dan araç sahiplerini şoke eden karar! O modeller geri çağrılacak

22 Aralık 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 15:26

Toyota Motor, dünya çapında 1 milyon 120 bin aracını, hava yastığı sensöründeki kısa devre riski nedeniyle geri çağırma kararı verdi. Şirketten yapılan açıklamada, bazı sedan ve SUV modellerindeki sensör problemi, araç içindekilerin kilosunu hatalı algılayabileceği ve muhtemel bir kaza halinde hava yastığının uygun şekilde çalışmamasına yol açabileceği ifade edildi.

GERİ ÇAĞIRILACAK MODELLER

Geri çağırılan modeller, 2020-2022 yılları arasında üretimi yapılan Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor. Bu araçların 1 milyonu ABD pazarında satılan araçlardan oluşuyor.

TOYOTA ARAÇLARI NE ZAMAN GERİ ÇAĞRILACAK?

Toyota, araç sahiplerine yetkili bayiler vasıtasıyla ulaşacak ve ilgili sensörleri inceleyip gerekiyorsa değiştirecek. Geri çağırma süreci, Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

HONDA DA BENZER BİR KARAR ALDI

Japonya merkezli otomobil şirketi Honda, Accord ve Civic dahil olmak üzere 4,5 milyon modelini geri çağırdı. Firma, geri çağırma kararının, yakıt pompasındaki bir sorun nedeniyle alındığını açıkladı.

Şirket, 2020 ve 2021 yıllarında benzer bir sorun nedeniyle ABD’deki bazı modellerini geri çağırma kararı almıştı. Ancak yeni açıklama, küresel modelleri kapsıyor. Honda’ya göre, pompadaki sorun yakıt akışını kesebilir ve sürüş sırasında motorun durmasına neden olabilir.

Accord, Civic, CR-V ve Odyssey gibi popüler modeller dahil olmak üzere 2018-2020 yıllarındaki araçların bu hatadan etkilendiği belirtildi. Honda, bahsi geçen pompanın arızaları önlemesi için yeniden tasarlandığını açıkladı.