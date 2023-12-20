Tesla otopilot kazaya karıştı, iki kişi öldü! Sürücüye verilen ceza yeni bir tartışma başlattı

20 Aralık 2023 09:47 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 09:48

Otopilot kazası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde 29 Aralık 2019'da meydana geldi. Kevin Aziz Riad isimli Tesla sürücüsü, otopilot modunu aktif ederek yola çıktı ve 119 km hızla giderken bir Honda Civic'e çarptı. Kazada Civic'te bulunan iki yolcu hayatını kaybetti.

Aziz Riad, geçtiğimiz yıl yapılan duruşmalarda "adam öldürme" suçunu kabul etmedi. İlk başta 7 yıl hapis cezası isteniyordu.

Dört yıl sonra gerçekleştirilen son duruşmada mahkeme, Riad'ın 23 bin dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi. İki kişinin öldüğü kazaya ilişkin duruşmada sadece para cezası verilmesi yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Öte yandan, Fortune haberinde, ABD'de savcılar muhtemelen ilk defa otopilot kullanarak kazaya karışan bir kişiye ceza verdiğini aktardı.

2019'da gerçekleşen kaza nedeniyle ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi de soruşturma başlatmış ve sadece bir hafta önce 2 milyondan fazla Tesla aracının geri çağrılmasıyla sonuçlanmıştı.

TESLA 2 MİLYONDAN FAZLA ARACI GERİ ÇAĞIRDI

Geçtiğimiz hafta, Tesla, otopilotu kullanırken sürücülerin odaklanmasını sağlaması gereken kusurlu "otopilot sürücü izleme sistemi" nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı. Şirket, sürücülerin dikkatini dağıtan ve kazalara neden olan hatayı bir yazılım güncellemesiyle çözeceğini açıkladı.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otopilotun kısmen otomatik sürüş özelliğinin yeterli olmadığını ve "sistemin kötüye kullanılmasına yol açabileceğini" belirledi. Kurum, kısmen otomatik sürüş özelliği aktifken yapılan kazalara ilişkin iki yıl süren bir soruşturma sonucunda Tesla’yı araçlarını geri çağırmaya zorladı.

Geri çağırma, Tesla’nın ABD pazarındaki neredeyse tüm araçlarını etkiliyor. Özellikle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y modellerini kapsıyor.

Geri çağırılan araçlara, sürücülerin odaklanmalarını sağlayacak yeni kontroller ve uyarılar içeren bir yazılım güncellemesi gönderilecek. Yazılım güncellemesi, bazı araçlara Salı günü itibariyle ulaştı, diğer araçlara ise ilerleyen günlerde ulaşacak.

TESLA OTOPİLOTUN KARIŞTIĞI KAZALAR GÜNDEM OLDU

ABD'nin Florida eyaletinde bir yargıç, Kasım ayında Tesla CEO'su Elon Musk'ın otomobil üreticisinin otopilot sistemindeki tehlikeli bir kusurun farkında olduğuna ancak yine de arabaların satışına devam ettiğine dair kanıtlar buldu. Reuters'in haberine göre hakim Reid Scott, Tesla'yı "otopilot sürücü asistanı" sisteminden kaynaklanan ölümcül bir kazayla ilgili kasıtlı suiistimal ve ağır ihmalle suçlayan bir davaya yeşil ışık yaktı.

Mahkeme belgelerine göre yargıç Scott, Tesla'nın "ürünleri otonom olarak gösteren bir pazarlama stratejisi izlediğine" ve Musk'ın söz konusu teknolojiyle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların "önemli bir etkiye sahip olduğuna" dair kanıtlar elde etti.

Scott ayrıca kazayı, 2016'daki ürkütücü derecede benzer olan bir ölümcül kazayla karşılaştırdı. Joshua Brown isimli Tesla sahibi, otopilot sisteminin çapraz trafiği tespit edememesi ve arabayı yüksek hızla bir çekici römorkunun altına sürüklemesi sonucu hayatını kaybetmişti.