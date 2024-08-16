Satışlarda dibi gören Citroen bir asırdır olduğu ülkeden çekiliyor

Avustralya pazarında 100 yılı aşkın süredir olan Citroen satışlarda Ferrari'nin bile gerisinde kalınca ülkeden ayrılacağını duyurdu. Şirketin yıllık satışı 2007 yılında 3803 iken bu rakam 2021'de 175 adede kadar düşmüş bir iyileşme belirtisi de göstermemişti.

Fransa'nın otomativ devi Citroen için işler iyi gitmiyor. Satışlarda Ferrari gibi prestiji markaların bile gölgesinde kalan Citroen, Avustralyalı tüketicilere veda ediyor.

Özellikle SUV ve crossover segmentindeki yoğun rekabet, Citroen'in pazar payını önemli ölçüde etkiledi.

İŞLER CİTROEN İÇİN NEDEN YOLUNDA GİTMEDİ?

Avustralya pazarına özel modellerin geliştirilmesi, pazarlama faaliyetleri ve lojistik gibi faktörler, Citroen için yüksek işletme maliyetlerine neden oldu.

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Avustralyalı tüketiciler, genellikle SUV ve pikap gibi daha büyük ve güçlü araçları tercih ediyor. Citroen'in daha çok küçük ve orta sınıf araçlara odaklanması, bu durumla örtüşmedi.

175 ADEDE KADAR DÜŞTÜ

100 yılı aşkın süredir Avustralya'da faaliyet gösteren Citroen'in ülkedeki ürün gamı C3 (bir önceki nesil), C4, C5 Aircross ve C5 X modellerinden oluşuyor.

Şirketin yıllık satışları 2007 yılında 3803 adet seviyesindeyken 2021 yılında 175 adede kadar düştü ve şimdiye kadar bir iyileşme belirtisi göstermedi.

Citroen, 2024'ün ilk yarısında ise sadece 87 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

Fransız marka, 2024'ün ilk yarısında Maserati (200 adet), Ferrari (113 adet), Lotus (102 adet) ve Bentley (102 adet) gibi markaların bile gerisinde kaldı.