Otomotiv ihracatı 20 milyar dolara ulaştı! ABD detayı dikkat çekici

Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3 milyar 123 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 aylık toplamı ise yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı. Binek otomobil kategorisinde en önemli ihracat pazarlarımız arasında bulunan Birleşik Krallık’a yüzde 155, İtalya’ya yüzde 87 ve Almanya’ya ise yüzde 50 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs ve minibüs grubunda ise ABD’ye ihracatımız yüzde 922 büyüdü; işte detaylar…

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından yayınlanan verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3 milyar 123 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ülkemiz ekonomisi ihracat sıralamasında yine ilk sırada yer alan otomotiv sanayinin toplam ihracat payı ise yüzde 13,9 seviyesine ulaştı.

REKOR YILI OLABİLİR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi: Geçen ay tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydetti. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı.”

Temmuz ayında Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 15,5 artarak 1 milyar 233 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı ise yüzde 36,7 artarak 1 milyar 160 milyon dolar seviyesine yükseldi. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 44, Fransa’ya %32 ve Romanya’ya %61 ihracat artışı yaşandı.

BİNEK ARAÇTA İNGİLİZLER “TÜRKİYE” DEDİ

Binek otomobil ihracatında ise önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 155, İtalya’ya yüzde 87, Almanya’ya yüzde 50, İspanya’ya yüzde 38 ve Polonya’ya ise yüzde 25 ihracat artışı yaşandı. Ticari araçlarda ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar sınıfında Slovenya’ya yüzde 92, Birleşik Krallık’a yüzde 59, İspanya’ya yüzde 56 ve Fransa’ya yüzde 53 oranında ihracat düşüşleri kaydedildi.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise büyük pazarlardan Fransa’ya yüzde 47 ihracat düşüşü yaşanırken; ABD’ye yüzde 922, Sırbistan’a yüzde 551 ve Birleşik Krallık’a yüzde 135 ihracat artışı oldu.