Schumacher'in 2001 model Ferrari’si 16 milyon avroya satıldı

Formula 1 tarihinin en önemli yarış araçları arasında gösterilen ve 2001 Dünya Şampiyonası sezonunda Michael Schumacher tarafından kullanılan, F2001 kasa koduna sahip yarış otomobili, 2025 Monaco Grand Prix’si kapsamında açık artırmaya sunuldu. Araç, bir koleksiyoner tarafından tam 15.980.000 avro, yani yaklaşık 700 milyon TL gibi dikkat çekici bir rakama satın alındı. İşte detaylar...

Dünya yarış tarihinin en tanınmış pilotlarından Michael Schumacher tarafından gerçek yarışta kullanılan bu F1 aracı, özel bir müzayede ile satıldı. En pahalı Ferrari Formula 1 aracı unvanını alarak rekor kıran bu aracın açık artırması, 25 Mayıs’ta Monaco Grand Prix’si kapsamında, sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirildi.

Fakat dünyanın en pahalı F1 aracı unvanı hâlâ 18,8 milyon dolar ile Lewis Hamilton’ın kullandığı 2013 model Mercedes-AMG F1 W04'e ait, bunu da hatırlatmakta fayda var…

DÜNYANIN EN PAHALI FERRARİ’Sİ

Şu ana kadar en pahalıya satılan Ferrari, 2023 yılında açık artırmada alıcı bulan 1962 Ferrari 250 GTO oldu. Bu araç, RM Sotheby’s müzayedesinde 51,7 milyon dolara satıldı ve bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı Ferrari rekorunu hâlâ elinde tutuyor.

Ancak bu modelin özel satış (açık artırma dışı) versiyonları daha yüksek fiyatlara da el değiştirmiş durumda.

Örnek vermek gerekirse, 2018’de bir başka 1963 Ferrari 250 GTO, özel bir anlaşmayla yaklaşık 70 milyon dolara satılmıştı. Bu, genel olarak bir otomobil için ödenmiş en yüksek fiyatlardan biri olarak kabul ediliyor.

SCHUMACHER’İN EN BÜYÜK SİLAHI

25 Mayıs’ta Monaco’da satılan Ferrari F2001 ise, Michael Schumacher’in 2000’li yılların başındaki hakimiyetinin en büyük mimarlarından biri olarak gösteriliyor. 2001 Monako Grand Prix’sini bu araçla kazanan Schumacher, üç yarışlık Monaco serisinin de sonunu yine bu araçla getirmişti.

Ayrıca, bu rekordan sadece birkaç hafta sonra, Macaristan Grand Prix’sinde yine aynı araçla kariyerinin dördüncü dünya şampiyonluğu unvanını elde etti. Ferrari ise aynı yıl markalar şampiyonluğundan da galip ayrılmıştı.