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Subaru ilk önden çekişli elektrikli SUV modelini tanıttı: Uncherted

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Subaru ilk önden çekişli elektrikli SUV modelini tanıttı: Uncherted
Subaru, Elektrikli Araç, SUV, Toyota C-HR, Batarya, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Subaru, elektrikli araç ailesine üçüncü model olarak Uncharted'ı ekledi. Tamamen Toyota C-HR üzerine inşa edilen ve markanın giriş seviyesini temsil eden Uncherted, 4x4 özellikleriyle ön plana çıkan Subaru’nun ilk öncen çekişli elektrikli SUV modeli olarak dikkat çekiyor.

Japon üretici Subaru, elektrikli SUV ailesine üçüncü bir model daha ekledi. Toyota C-HR'ın yeniden tasarlanmış bir versiyonu olan araç, markanın giriş seviyesi olarak ürün gamında yer alacak. Uzun bir aradan sonra önden çekişli (FWD) model çıkarak Subaru aynı aracın 4x4 versiyonunu da satışa sunacak.

Uncharted'ın Premium FWD versiyonu, 221 beygir gücünde tek bir elektrik motoruna sahip olacak ve sınırlı sayıda üretilecek. Daha üst seviye Sport ve GT modellerinde ise çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi bulunacak ve toplam 338 beygir gücü üretecekler. Bu versiyonların 0-100 km/s hızlanmasını 5,0 saniyede tamamladığı belirtiliyor.

Subaru ilk önden çekişli elektrikli SUV modelini tanıttı: Uncherted - 1. Resim

Tüm Uncharted modelleri 74,4 kWh kapasiteli bir batarya paketi kullanıyor. Subaru, Premium FWD için 480 km’den fazla, Sport ve GT versiyonları için ise 460 km civarında bir menzil öngörüyor. Tüm versiyonlar 150 kW'lık şarj kapasitesiyle yaklaşık 30 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor.

Subaru ilk önden çekişli elektrikli SUV modelini tanıttı: Uncherted - 2. Resim

Subaru, Toyota C-HR mimarisinin yanı sıra Uncharted için asfalt dışı performansa yönelik özel bir şasi ayarı geliştirdiğini açıkladı. Dört tekerlekten çekişli modellerde ayrıca, markanın düşük tutuşlu yüzeyler için optimize edilmiş X-Mode sürüş modları da yer alacak.

İç mekan, 7 inçlik dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto özellikli 14 inçlik bilgi-eğlence ekranıyla donatılıyor. Tüm modellerde standart ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı dış aynalar, ön cam buz çözücü, elektrikli bagaj kapağı ve eksiksiz bir aktif güvenlik sistemi paketi bulunuyor. Üst donanım seviyeleri ise ısıtmalı direksiyon, çevre görüş kamerası, soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka dış koltuklar, 20 inç jantlar ve geliştirilmiş Harman-Kardon ses sistemi gibi ek özellikler sunuyor.

Subaru ilk önden çekişli elektrikli SUV modelini tanıttı: Uncherted - 3. Resim

Uncharted ayrıca Subaru'nun en küçük elektrikli aracı olarak ön plana çıkıyor. Solterra'dan modelinden yaklaşık 17,8 cm daha kısa olan araç, bagaj hacminde ise  Crosstrek'ten daha fazla depolama alanı sunuyor. Subaru’nun aracı, 2026 yılı başlarında satışa sunulma tarihine yakın tarihte fiyatlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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