TOSFED İstanbul Park'ta ilk şampiyonlar belli oldu

İşletmesi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na geçen İstanbul Park’ta Türkiye Pist Şampiyonası’nın ilk ayak kazananları belli oldu. Erven Maden H2K Racing Team'in takımlar birincisi olduğu ilk ayağın kadın pilotlar birinciliğini ise, 2023 TOSFED Yıldızını Arıyor projesinde kadınlar birincisi olan ve TOSFED adına yarışan Eda Bacaksız elde etti.

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Spor Toto, ICRYPEX, AVIS, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla 05-06 Temmuz tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirildi. Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turları ile başlayan organizasyonda, pazar günü super ve maxi grupta iki yarış koşuldu.

Super Grup’ta Team ADD pilotu Orçun İnce her iki yarışı da birincilikle tamamlarken, Erven Maden H2K Racing Team'den genç sporcu Demirhan Öke ikincilikleri, ferdi olarak yarışan Kaan Marangoz da üçüncülükleri elde eden isimler oldular. Maxi grupta Texaco Team AMS pilotu Zekai Özen hafta sonunu çifte zafer ile tamamladı. Erven Maden H2K Racing Team'den Berkay Akça iki ikinciliği elde ederken, ikinci yarışta podyumun üçüncülük basamağında yer alan isim Texaco Team AMS pilotu Umut Göktaş oldu.

Maxi grup ilk yarışta pitten geçme cezasına uymayan Umut Göktaş ve yarış sonunda otomobili olması gerekenden hafif çıkan Ümit Ülkü ise diskalifiye oldular. Erven Maden H2K Racing Team'in takımlar birincisi olduğu ilk ayağın kadın pilotlar birinciliğini ise, 2023 TOSFED Yıldızını Arıyor projesinde kadınlar birincisi olan ve bu sezon Türkiye Pist Şampiyonası'nda TOSFED adına yarışan Eda Bacaksız elde etti.

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası 16-17 Ağustos tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek ikinci ayak yarışları ile devam edecek.