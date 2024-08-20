Toyota yola hibritle devam etmek istiyor! Çinliler ise elektrikte ısrarcı

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi konumunda yer alan Japon devi Toyota, gelecek yatırımlarını hibrit ağırlıklı planlamaya başladı. Elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması ve Çinli üreticilerin agresif çıkışları Toyota’yı hibrit konusunda tetiklerken, Japon şirket diğer taraftan hidrojen yakıtlı motorlar üzerine ciddi ilerleme kaydediyor.

Geride bıraktığımız 2024 Ocak ayında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Toyota Başkanı Akio Toyoda, elektrikli araçların (EV) küresel pazarda sadece yüzde 30’luk bir hacme ulaşacağına inandığını dile getirmişti. Ardından şirketin iki tepe yöneticisi Reuters’a yaptığı açıklamada Toyota ve Lexus modellerinin çoğunu belki de tamamını yalnızca hibrit modellere dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi. Öte yandan Toyota Kuzey Amerika Satış ve Pazarlama Başkanı David Christ, yine Reuters'a yaptığı açıklamada, "İleride, tamamen hibrit bir sisteme geçmenin mantıklı olup olmadığını, her model aracımız için ayrı ayrı değerlendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar neticesinde markanın gelecekte hangi tarafta yer alacağını aslında açıkça ortaya çıkmış durumda

PİL YATIRIMI 35 MİLYAR DOLAR

Toyota daha önce yeni pil teknolojilerine ve EV platformlarına 35 milyar dolarlık yatırım planını açıklamıştı. Bazı kaynaklara göre Toyota hibrit araçların yanı sıra, mevcut en çok satan modellerinin az sayıda tamamen elektrikli versiyonuna odaklanarak 2030 yılına kadar küresel filosunun yaklaşık yüzde 30'unu elektrikli araçlara dönüştürmeyi de hedefleri arasında tutuyor.

Toyota'nın daha fazla plug-in hibrit sunma planı aslında kirliliği azaltma konusunda kendilerine büyük itibar sağlayan ABD emisyon kurallarından yararlanmayı amaçlıyor. Çinli üreticilerin Joe Biden tarafından ambargo ile baskılandığı Amerikan pazarında yıllardır satış rekorları kıran Toyota, müşterilerin tüketici eğilimlerini çok iyi analiz ederek hem çevreye hem kullanıcıya faydalı olacak çözümler üretmeye odaklanıyor.

BÜTÜN DÜNYA ÇİNLLERİ BEKLİYOR

Öte yandan Avrupalı bir çok üreticide elektrikli model geliştirme konusunda vites düşürmüş durumda. Özellikle VW grubu ve AUDI başta olmak üzere bir çok marka ‘bekle-gör’ stratejisine geçmiş durumda. Çünkü pil üretimi ve yatırım maliyetleri günümüz için oldukça yüksek rakamda yatırımlar gerektirirken neredeyse her gün gelişen teknoloji, milyar dolarlık birçok yatırımı risk altına sokuyor. Çin’de hükümet desteği alan üreticiler ise birbirleriyle girdikleri yarışta öncü rol üstleniyorlar. Benzinli ve hibrit tarafında da ciddi ilerleme kaydeden Çinlilerin esas uzmanlık alanı ise elektrikli araçlar.

Birçok markanın peş peşe açıkladığı 2030 vizyonuna göre, model yelpazesinde yer alan tüm araçlara birer elektrikli versiyon eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki 5-6 yıllık sürecin parlayan yıldızının ise hibrit teknolojiler olması bekleniyor.