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Japon devi yeni fabrikasını duyurdu! Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası açıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Japon devi yeni fabrikasını duyurdu! Toyota, Japonya&#039;da yeni batarya fabrikası açıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toyota, Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek için Japonya'da yeni bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Bu fabrika, markanın lüks segmenti Lexus için batarya üretimi yapacak.

Toyota, Çinli üreticiler BYD ve diğer rakiplerine karşı rekabet edebilmek amacıyla Japonya'nın "Silikon Adası" olarak bilinen Kyushu'da yeni bir batarya fabrikası kurmayı hedefliyor. Japonya'da pazar payı kazanmaya başlayan BYD, geçtiğimiz aylarda Atto 3 ve Seal modellerini satışa sunarak dikkat çekmişti.

Japonya Otomobil İthalatçıları Derneği'ne (JAIA) göre, 2024'ün ilk yarısında Japonya'ya ithal edilen araçların yüzde 10'unu Çinli elektrikli araçlar oluşturdu. Ülkede BMW ve Mercedes gibi Avrupalı lüks otomobil üreticileri hâkim olsa da, Çinli markalar da pazar payı kazanmak için ciddi adımlar atıyor.

Japon devi yeni fabrikasını duyurdu! Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası açıyor - 1. Resim

TOYOTA YENİ FABRİKASI NEREDE KURULACAK?

Toyota, Kyushu Adası'nda kurmayı planladığı bu yeni fabrika ile elektrikli araç batarya üretiminde ciddi bir atılım yapmayı hedefliyor. Ada, otomobil ve yarı iletken üretim tesisleriyle bilindiği için "Silikon Adası" olarak anılıyor. Yeni tesis, Toyota'nın elektrikli araç tedarik zincirini güçlendirecek ve Asya'ya ihracatı artıracak. Fabrika, çoğunlukla ihracat için Lexus araçları üreten Miyata tesisine sadece 40 km uzaklıkta yer alacak ve bu tesisin ana tedarikçisi olacak. Toyota'nın pil üretim kolu Primeearth EV Energy, yeni fabrikayı işletecek.

Japon devi yeni fabrikasını duyurdu! Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası açıyor - 2. Resim

32 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Electrek'in haberine göre, 2030 yılına kadar elektrikli araçlar için 32 milyar dolar yatırım yapmayı ve yıllık 3,5 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 104.000 adet elektrikli araç satabilmişti. Yeni fabrikanın maliyeti ve inşaatın ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı, ancak yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Toyota'nın bu hamlesi, elektrikli araç piyasasında rekabet gücünü artırma ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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