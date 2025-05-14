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Haberler > T-Otomobil > Trugo ve Eşarj kullanıcılar için sınırları kaldırıyor

Trugo ve Eşarj kullanıcılar için sınırları kaldırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trugo ve Eşarj kullanıcılar için sınırları kaldırıyor
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en yaygın ve yüksek hızlı şarj sınıfında hizmet veren iki öncü operatörü Trugo ve Eşarj, kullanıcılar için ‘roaming’ uygulamasını başlatıyor. Bu sayede Trugo ve Eşarj kullanıcıları, iki markanın istasyonlarını herhangi bir komisyon ödemeden kullanabilecek. İşte detaylar...

Türkiye’nin öncü elektrikli araç şarj istasyonu şirketleri Eşarj ve Trugo, elektrikli araç ekosisteminde bir ilke imza attı. Elektrikli araç kullanıcılarının istasyon arama endişelerini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Eşarj ve Trugo, ‘roaming’ uygulamasını devreye aldı.

Bu uygulama sayesinde elektrikli araç kullanıcıları, tek bir üyelik ile mobil uygulamaları üzerinden ödeme yaparak, istasyonlar arasında marka bağımsız bir deneyim imkanına kavuşacak. Kullanıcılar, iki markadan herhangi birinin uygulamasında ortak kullanım istasyonlarını rahatlıkla görüntüleyebilecek ve özellikle yoğun saatlerde kesintisiz bir şekilde araçlarını şarj etmenin avantajını yaşayacak.

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START BURSA'DAN VERİLİYOR

İlk aşamada Bursa’daki Eşarj ve Trugo cihazlarında başlayacak olan uygulamanın, ilerleyen dönemde tüm Türkiye’ye yayılması planlanıyor. İş birliğiyle, Türkiye genelinde 3 bini aşkın DC ve 600’ün üzerinde AC soketle geniş bir şarj ağı hizmeti sunularak, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak hedefleniyor.

Trugo ve Eşarj’dan yapılan ortak açıklamada, iş birliğinin Türkiye’de şarj altyapısının daha güçlü ve erişilebilir hale gelmesinde kilit bir rol oynayacağı belirtilerek, şu ifadeler paylaşıldı: Bu iş birliğiyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne e-mobilite boyutunda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Roaming uygulamasının elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin desteklenmesini teşvik edeceğine inanıyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve hızlı şarj hizmeti sunmak için iş birliğimizi büyütmeye kararlıyız…

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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