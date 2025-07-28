Trump Alman devini vurdu: Volkswagen’den 1,3 milyar avro zarar!

Alman otomotiv devi Volkswagen, yılın ilk yarısında gümrük vergileri nedeniyle 1,3 milyar avro (yaklaşık 1,5 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı. ABD'nin uyguladığı tarifelerin etkisiyle şirket, 2025 yılına dair satış ve kârlılık beklentilerini de aşağı yönlü revize etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde faaliyet kârı, tarifeler, yeniden yapılanma maliyetleri ve düşük kârlı tam elektrikli modellerin satışlarındaki artış nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 azalarak 3,8 milyar avroya geriledi. Bu gelişmeler neticesinde şirket CEO’su Oliver Blume, “Maliyet çalışmalarımızı hızlandırmalı ve uygulamayı hızlandırmalıyız. Gümrük tarifesi durumunun geçici olduğunu varsayamayız” açıklamasında bulundu.

Volkswagen, 2025 yılı için faaliyet kâr marjı hedefini düşürürken satışların ise geçen yılki seviyelerde kalması bekleniyor. Yılın ilk altı ayında küresel teslimatlar yüzde 1,5 artarken, ABD pazarındaki teslimatlarda yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı. Kuzey Amerika ise şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 18,5’ini oluşturuyor.

AUDI VE PORSCHE’DE SERT DÜŞÜŞ

Grubun lüks segmentteki markalarından Porsche’nin ikinci çeyrek faaliyet kârı yüzde 90’ın üzerinde düşüşle 154 milyon avroya, Audi’nin ise yüzde 64 azalarak 550 milyon avroya geriledi. Her iki marka da ABD’de üretim yapmadığı için önemli pazarlarından birini kaybetmenin eşiğine gelmiş durumdalar.

Volkswagen yalnızca ABD tarifeleriyle değil aynı zamanda Çinli markaların rekabeti ve Avrupa Birliği’nin elektrikli araç geçişini hızlandırmaya yönelik düzenlemeleriyle de mücadele ediyor. Öte yandan Volkswagen, 2030’a kadar 35.000’den fazla kişiyi kapsayan geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.