Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı eylül sonunda 491 bin 492’ye, ticari şarj soketi sayısı ise 48 bin 971’e ulaştı. Şarj istasyonlarında tüketilen elektriğin yüzde 22,27’sini sağlayan Trugo ilk sırada yer alırken toplam soket sayısında liderlik Zes’in oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye’de elektrikli araç parkı büyümeye devam ederken şarj altyapısı da genişliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Eylül 2026 Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri, elektrikli araç sayısının yarım milyon sınırına yaklaştığını ortaya koydu.

Raporda yer verilen TÜİK verilerine göre Ağustos’ta 476 bin 934 olan elektrikli araç sayısı, Eylül’de 491 bin 492’ye yükseldi. Böylece araç parkı bir ayda 14 bin 558 adet büyüdü. Aynı dönemde ticari şarj noktalarına 1.063 yeni soket eklendi.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaştı: Şarj tüketiminde Trugo lider

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI BİR YILDA YÜZDE 53’E YAKIN ARTTI

Eylül 2025’te Türkiye’de 321 bin 710 elektrikli araç bulunuyordu. Son bir yılda bu sayı yaklaşık yüzde 52,8 artarak 170 bine yakın büyüdü. 2025 sonunda 373 bin 733 olan elektrikli araç parkının, 2026’nın ilk dokuz ayındaki büyümesi ise yaklaşık yüzde 31,5’e ulaştı. Eylül sonu itibarıyla 500 bin araç eşiğine yalnızca 8 bin 508 adet kaldı.

ŞARJ SOKETİ SAYISI 49 BİNE DAYANDI

Türkiye genelinde ticari şarj hizmeti verilen soket sayısı Ağustos’taki 47 bin 908 seviyesinden Eylül’de 48 bin 971’e çıktı. Bunların 27 bin 664’ünü alternatif akımla çalışan AC soketler, 21 bin 307’sini ise doğru akım sağlayan DC soketler oluşturdu.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaştı: Şarj tüketiminde Trugo lider

Geçen yılın aynı ayında toplam soket sayısı 35 bin 2 seviyesindeydi. Böylece ticari şarj ağı bir yılda yaklaşık yüzde 40 genişledi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de Ağustos’taki 3.773 MW seviyesinden 3.875 MW’a yükseldi.

TÜKETİMDE TRUGO, SOKET SAYISINDA ZES ÖNDE

Eylül ayında şarj istasyonlarında tüketilen elektrikte en yüksek payı Trugo aldı. Şirketin ağı üzerinden 18 bin 543 MWh elektrik sağlandı. Bu miktar, rapor kapsamındaki toplam tüketimin yüzde 22,27’sine karşılık geldi.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaştı: Şarj tüketiminde Trugo lider

Trugo’yu 13 bin 885 MWh ve yüzde 16,68 payla Zes izledi. Eşarj yüzde 6,13 ile üçüncü sırada yer alırken Wat Mobilite yüzde 4,76, Astor yüzde 4,40 ve Tesla yüzde 4,22 paya ulaştı.

Toplam soket sayısında ise sıralama değişiyor. Zes, 2.861 AC ve 2.692 DC olmak üzere 5.553 soketle ilk sırada bulundu. Trugo’nun toplam soket sayısı 4.200 olurken bunların 3.375’ini DC soketler oluşturdu. Böylece Trugo, toplam tüketimin yanı sıra DC soket sayısında da öne çıktı.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaştı: Şarj tüketiminde Trugo lider

ŞARJ İŞLEMİ SAYISI EYLÜL’DE GERİLEDİ

Araç ve soket sayıları artmasına rağmen ticari şarj ağlarındaki kullanım Ağustos’a göre azaldı. Ağustos’ta 3 milyon 527 bin 70 olan şarj işlemi sayısı, Eylül’de yaklaşık yüzde 10,6 düşerek 3 milyon 152 bin 733’e geriledi.

Aynı dönemde toplam elektrik tüketimi 97 bin 469 MWh’den 83 bin 253 MWh’ye indi. Bu değişim yaklaşık yüzde 14,6 düşüş anlamına geliyor. Şarj işlemi başına ortalama tüketim de 27,63 kWh’den 26,41 kWh’ye düştü.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaştı: Şarj tüketiminde Trugo lider

TÜKETİMİN YÜZDE 82’Sİ DC ŞARJ NOKTALARINDA

Eylül ayında şarj işlemlerinin yüzde 74,64’ü DC noktalarda gerçekleştirildi. Elektrik tüketiminde bu noktaların payı ise yüzde 82,44’e ulaştı.

AC soketlerin sayısı daha yüksek olsa da ticari ağlarda kullanılan enerjinin büyük bölümü DC şarj noktalarından sağlandı. İşlem başına ortalama enerji miktarı AC şarjda 18,28 kWh, DC şarjda ise 29,17 kWh olarak kaydedildi.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaştı: Şarj tüketiminde Trugo lider

İSTANBUL VE ANKARA TÜKETİMİN YÜZDE 40’INI OLUŞTURDU

İller arasında en yüksek şarj tüketimi İstanbul’da gerçekleşti. Kentteki istasyonlarda 22 bin 383 MWh elektrik tüketilirken İstanbul’un toplam içindeki payı yüzde 26,89 oldu.

Ankara yüzde 13,28 ile ikinci, İzmir yüzde 6,12 ile üçüncü sırada yer aldı. İstanbul ve Ankara birlikte tüketimin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturdu. Bu şehirleri Bursa ve Antalya izledi.

Rapora göre tüketimin yüzde 61,89’u “yeşil şarj istasyonu” kapsamındaki noktalarda gerçekleşti. Bu tanım, şarj için sağlanan elektriğin tamamının yenilenebilir kaynaklardan üretildiğinin YEK-G belgeleriyle karşılandığı istasyonları ifade ediyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala