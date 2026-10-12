Smart, Fortwo’nun yerini alan yeni elektrikli modeli #2’yi tanıttı. Yaklaşık 2,75 metrelik uzunluğunu iki kişilik kabinle birleştiren otomobil, 290 kilometrelik menzil hedefi ve 20 dakikalık hızlı şarj süresiyle şehir içi kullanıma odaklanıyor.

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Smart, üretimi 2024’te sona eren Fortwo’nun ardından iki kişilik şehir otomobili sınıfına geri döndü. Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Smart #2, markanın büyüyen modellerinin yanında küçük boyutlarıyla öne çıkan yeni bir seçenek oluşturuyor. İlkbaharda gösterilen konseptin seri üretim versiyonu, Fortwo’nun tanıdık oranlarını güncel tasarım ayrıntılarıyla sürdürüyor.

UZUNLUĞU 2,75 METRENİN ALTINDA

Yeni Smart #2, 2.746 mm uzunluğuyla son nesil Fortwo’dan yalnızca 51 mm daha uzun. Kısa gövde çıkıntıları ve köşelere yakın yerleştirilen tekerlekler, otomobilin şehir içindeki kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Konsepte göre sadeleştirilen tamponlar ve geleneksel kapı kolları, üretim modelindeki başlıca değişiklikler arasında. Çerçevesiz yan camlar, çift renkli gövde seçenekleri ve iki parçalı bagaj kapağı ise korunuyor. İki kişilik kabinin arkasında 305 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

Mercedes-Benz tasarım ekibinin şekillendirdiği otomobil, bu model için geliştirilen ECA elektrikli araç platformunu kullanıyor. 6,95 metrelik dönüş çapı, dar sokaklarda ve park manevralarında avantaj sağlıyor.



Arkada sınıfında ilk olarak tanımlanan beş bağlantılı bağımsız süspansiyon kullanılırken ön ve arka aks arasındaki ağırlık dağılımı yüzde 50-50 olarak açıklanıyor.

Küçük elektrikli Smart #2 geri geldi: 20 dakikada şarj, 290 km menzil

82 BEYGİR MOTOR VE 290 KM MENZİL HEDEFİ

Arka aksa yerleştirilen elektrik motoru, 60 kW, yaklaşık 82 beygir güç ve 130 Nm tork üretiyor. Güç arka tekerleklere aktarılıyor.

35,8 kWh kapasiteli, CATL hücrelerini kullanan batarya için WLTP karma kullanımda 290 kilometreye kadar menzil hedefleniyor.

LFP kimyasına sahip batarya, 65 kW DC hızlı şarjı destekliyor. Uygun koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşmak yaklaşık 20 dakika sürüyor. Donanıma bağlı olarak 11 kW’a kadar AC şarj sunulurken V2L özelliği sayesinde uyumlu harici elektrikli cihazlara araçtan enerji verilebiliyor.

Küçük elektrikli Smart #2 geri geldi: 20 dakikada şarj, 290 km menzil

KÜÇÜK KABİNDE İKİ EKRAN

İç mekanda 10,1 inçlik multimedya ekranına 8,8 inçlik dijital gösterge eşlik ediyor. Yuvarlak havalandırma çıkışları ve düğmeli direksiyon sade kabin düzenini tamamlıyor.

Premium donanımda cam tavan, ısıtmalı koltuklar, suni deri döşeme ve yedi hoparlörlü Sennheiser ses sistemi bulunuyor.

Küçük elektrikli Smart #2 geri geldi: 20 dakikada şarj, 290 km menzil

999 ADETLE SINIRLI ÖZEL SERİ

Avrupa için 999 adetle sınırlı Couture Edition da hazırlanmış. Bu versiyon; mat beyaz gövdesi, altın tonlu tavanı ve altın ayrıntılı 16 inç jantlarıyla standart modellerden ayrılıyor.

GÜVENLİK HÜCRESİ YENİLENDİ

Smart’ın karakteristik güvenlik yapısı, yeni modelde Tridion Cell Evo adıyla geliştirildi. Üreticiye göre gövde yapısının yüzde 78’den fazlasında yüksek dayanımlı çelik kullanılıyor.

Yedi hava yastığına ek olarak emniyet kemerlerinde çarpışma sırasında yolcuların hareketini sınırlamayı amaçlayan sistemler bulunuyor. Batarya da çok katmanlı yapısal korumayla destekleniyor.

Küçük elektrikli Smart #2 geri geldi: 20 dakikada şarj, 290 km menzil

AVRUPA BAŞLANGIÇ FİYATI 19.990 EURO

Smart #2’nin Avrupa ülkelerinde başlangıç fiyatının 19.990 euro (yaklaşık 1,1 milyon TL) olması bekleniyor. Avusturya’da siparişler 13 Ekim’de açılacak.

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