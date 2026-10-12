Alpine'den 55 yıllık mirasa modern dokunuş! Bu otomobil görenleri şaşırtıyor

Alpine, Paris Otomobil Fuarı’na geçmişinden ilham alan bir spor otomobille katıldı. A310 Vision, ilk kez 1971’de tanıtılan dört silindirli A310’un 55’inci, V6 versiyonunun ise 50’nci yılını kutlamak için hazırlandı. Tasarım ekibi, çalışmaları sırasında stüdyoya yerleştirilen gerçek bir A310’u referans olarak kullandı.

Yeni konsept, ilk A310’un sade ve geometrik çizgileriyle sonraki V6 versiyonlarının geniş çamurluklarını bir araya getiriyor. Keskin burun, geriye doğru uzanan tavan ve belirgin arka omuzlar, 1970’lerin spor otomobil anlayışını günümüzün malzemeleriyle buluşturuyor.