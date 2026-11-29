Emniyet Teşkilatı’nın 89 yıllık kanununda kapsamlı değişikliğe gidiliyor. Polislerin çalışma saatlerinden tayin ve terfi süreçlerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yapılması planlanırken, izin günlerinde göreve çağrılan personele fazla mesai ücreti ödenmesi öngörülüyor.

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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının incelemesine sunulan personel düzenlemesinde sona gelindi. 1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören çalışma, polislerin mesleğe girişinden emekliliğine kadar çalışma şartlarını ve özlük haklarını kapsıyor.

İZİN GÜNÜNDEKİ GÖREVE EK ÜCRET

Yeni Şafak'ın haberine göre yeni düzenlemeyle polislerin izin günlerinde futbol müsabakaları, mitingler ve bayramlar nedeniyle göreve çağrılmaları halinde fazla çalışma ücreti almaları planlanıyor.

İlave çalışma saatlerinin kayıt altına alınması ve ödemelerin görev süresine göre hesaplanması öngörülüyor. Gece ve resmî tatil görevleri için de farklı ödeme kriterleri belirlenmesi gündemde.

Polisin çalışma şartları değişiyor! İzin gününde göreve ek ücret geliyor

ÇALIŞMA SAATLERİNE YASAL SINIR

Emniyet Teşkilatı'nda dört gruplu çalışma düzeni kapsamında 55 ilde 12-36 mesai sistemine tamamen, 20 ilde ise kısmen geçildi.

Yeni kanunla haftalık ve aylık çalışma sürelerine üst sınır getirilmesi, olağanüstü durumlar dışında personelin dinlenme sürelerinin korunması hedefleniyor.

TERFİ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Polis amirlerinin terfi sisteminde kıdem, mesleki başarı, eğitim, uzmanlık ve görev tecrübesi gibi kriterler yeniden değerlendirilecek. Kadro yetersizliği nedeniyle terfi alamayan personele yönelik de yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor.

TAYİNLERDE AİLE BİRLİĞİ GÖZETİLECEK

Zorunlu bölge hizmeti, görev puanları, şark görevi süreleri ile eş ve sağlık mazeretine bağlı tayinler yeniden düzenlenecek. Atamalarda çocukların eğitim durumunun ve aile bütünlüğünün daha fazla dikkate alınması hedefleniyor.

Polisin çalışma şartları değişiyor! İzin gününde göreve ek ücret geliyor

UZMAN POLİSLERE YENİ MALİ HAKLAR

Siber suçlar, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda uzmanlaşan personelin ilgili birimlerde görevlendirilmesi sağlanacak. Uzmanlık gerektiren görevlerde çalışan personele farklı mali haklar tanınması da gündemde yer alıyor.

EMNİYET BAŞKANLIK STATÜSÜNE GEÇECEK

Düzenleme kapsamında Emniyet Teşkilatı'nın başkanlık statüsüne geçirilmesine yönelik hukuki hazırlıklar da yürütülüyor. Teşkilatın idari yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesi ve güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

POLİSLERE PSİKOLOJİK DESTEK ARTIRILACAK

Travmatik olaylarda görev yapan polislerin psikolojik durumlarının düzenli olarak takip edilmesi, destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki tükenmişliğin önlenmesi için yeni mekanizmalar oluşturulacak.

Teknik ve sivil personelin mali haklarının iyileştirilmesi de düzenleme kapsamında bulunuyor.

JANDARMADA HEDEF HAZİRAN 2027

Jandarma Genel Komutanlığında da çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik ayrı bir çalışma yürütülüyor. Jandarmada 12-36 mesai sistemine Ocak 2027'de büyük ölçüde geçilmesi, Haziran 2027'de ise geçişin tamamlanması hedefleniyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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