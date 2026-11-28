İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk kez 2017'de verilen biyometrik kimlik kartları ile sürücü belgelerinin kullanım sürelerine dikkat çekti. Yıl sonunda 10 yıllık süresi dolacak 301 bin kimlik ve ehliyet bulunduğunu belirten Çiftçi, vatandaşlara belgelerini son tarih gelmeden yenilemeleri çağrısı yaptı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, Bolu Yedigöller'de kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılması, Terörsüz Türkiye süreci, terörle mücadele, göç ve dijital dolandırıcılıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN 204 PERSONEL SEFERBER OLDU

Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunmasına ilişkin konuşan Çiftçi, ihbarın GPS bağlantısının kesilmesinin ardından saat 19.05'te Kocaeli 112'ye ulaştığını belirtti.

İhbarın ardından tüm ekiplerin seferber edildiğini aktaran Çiftçi, arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra İHA ve dronların da katıldığını söyledi.

Şoförün kestirme olduğunu düşünerek orman yoluna saptığını, aracın çamurlu zemine saplandığını belirten Çiftçi, telefon bağlantısının kurulamaması nedeniyle ekiplere ulaşılamadığını ifade etti.

Çiftçi, arama çalışmalarına 55 ekip ve 204 personelin katıldığını, bölgeye mobil baz istasyonu gönderilmesiyle telefon bağlantısının sağlandığını kaydetti. Çocukların ve görevlilerin sağ salim bulunduğunu, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli'ye döndüklerini bildirdi.

"50 YILLIK PRANGADAN KURTULACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ve Türkiye'nin süreci kendi imkanlarıyla yürüttüğünü söyledi.

Suriye ve Irak'ta Terörsüz Bölge kapsamında da olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Çiftçi, sürecin başarıya ulaşması halinde Türkiye'nin 50 yıllık bir yükten kurtulacağını ifade etti.

Çiftçi, sonuca yakın olduklarını düşündüğünü ve sürecin fazla uzamadan tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE KESİNTİ YOK"

Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, bu yıl ikna yoluyla 214 kişinin teslim olduğunu, 12 Mayıs 2025'ten bu yana teslim olanların sayısının ise 286'ya ulaştığını açıkladı.

Bu yıl 2 bin 763 yol kontrol noktasının kaldırıldığını belirten Çiftçi, FETÖ'ye yönelik 2 bin 581 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 1405 kişinin tutuklandığını bildirdi. Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik de 2 bin 123 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

780 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Göç politikası hakkında da bilgi veren Çiftçi, Suriyeli nüfusun 2021'de 3,7 milyona ulaştığını, 2024'ten bu yana yaklaşık 780 bin kişinin ülkesine döndüğünü söyledi.

2016'dan itibaren geri dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 521 bine ulaştığını belirten Çiftçi, Türkiye'de şu anda 2,2 milyon Suriyelinin bulunduğunu ifade etti. Gönüllü geri dönüşlerin teşvik edildiğini, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

45 ÜLKEDEN 841 KİŞİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye de değinen Çiftçi, bu yıl 45 ülkeden 841 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

2021-2025 yılları arasındaki beş yıllık ortalamanın 143 olduğunu belirten Çiftçi, bu yılki sayının 841'e yükseldiğini söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik cezaların ağırlaştırılması gerektiğini ifade eden Çiftçi, konuyu Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü ve bir sonraki yargı paketinde düzenleme yapılabileceğini dile getirdi.

DOLANDIRILANLARIN PARASI 20 DAKİKADA BLOKE EDİLECEK

Dijital dolandırıcılıkla mücadele için Jandarma Genel Komutanlığının "Dolunay" adlı bir proje geliştirdiğini açıklayan Çiftçi, sistemin devreye girmesiyle dolandırıcılık ihbarlarının ardından ilgili birimlerin hızla harekete geçeceğini söyledi.

Savcılık, emniyet, jandarma, MASAK, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği ve Siber Güvenlik Başkanlığının birlikte çalışacağı sistem sayesinde, dolandırıcılığa konu paranın 18-20 dakika içinde dondurulup bloke edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çiftçi, projeyle ilgili Adalet Bakanlığıyla mutabakata varıldığını, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından Meclis'te yasal düzenleme yapılmasının planlandığını aktardı.

JANDARMA 2027'DE 12-36 ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇECEK

Polislerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemenin 55 ilde uygulamaya alındığını belirten Çiftçi, 20 ilde kısmen, 6 ilde ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Jandarmanın da 2027'nin ocak ayında kısmen, haziran ayında ise tamamen 12-36 çalışma düzenine geçmesinin planlandığını açıkladı.

301 BİN KİMLİK VE EHLİYET İÇİN YENİLEME UYARISI

Biyometrik kimlik kartlarının ilk olarak 2017'de verilmeye başlandığını hatırlatan Çiftçi, bu belgelerin 10 yıllık kullanım süresinin yıl sonunda dolacağını bildirdi.

Toplam 301 bin kimlik ve sürücü belgesinin yenilenme zamanının geldiğini belirten Çiftçi, vatandaşlara belgelerindeki son kullanma tarihini kontrol etmeleri ve cezalı duruma düşmemek için yenileme işlemlerini geciktirmemeleri çağrısında bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala