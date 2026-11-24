İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 22 suçlu ve ulusal seviyede aranan 22 suçlu, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. En çok suçlu, 26 kişi ile Gürcistan'dan iade edildi. Gürcistan'ı, 4'er suçlu ile Yunanistan, Almanya ve Hollanda takip etti.

Özetle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 22 ve ulusal seviyede aranan 22 olmak üzere toplam 44 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye geri getirilmesi sağlandı.

SUÇLULARIN İADE EDİLDİĞİ 9 ÜLKE

Farklı ülkelere kaçtıkları tespit edilen şahısların iade süreçleri uluslararası iş birliğiyle tamamlandı. Bu kapsamda suçlular, Gürcistan'dan 26, Yunanistan'dan 4, Almanya'dan 4, Hollanda'dan 4, Bulgaristan'dan 2, ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'dan ise birer kişi olmak üzere Türkiye'ye getirildi.

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranırken yakalanan ve Türkiye'ye iadeleri sağlanan 22 şahsın isimlerinin baş harfleri de paylaşıldı. Listede İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. isimli şahısların yer aldığı bildirildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 22 ŞAHIS DA YAKALANDI

Kırmızı bültenle arananların yanı sıra ulusal seviyede haklarında arama kararı bulunan 22 firari de yurt dışında yakalanarak ülkeye getirildi. Bakanlık, bu kapsamda iadesi sağlanan isimlerin M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. olduğunu duyurdu.

BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Firari şahısların izinin titizlikle sürüldüğü operasyonlarda devletin ilgili tüm güvenlik ve yargı birimleri ortak hareket etti. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının yürüttüğü takip sonucunda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan ortak iş birliğiyle şahısların yakalanıp iade edilmeleri sağlandı.

SUÇLULARA KARŞI KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, suçla mücadeledeki kararlılığını vurgulayan ifadelerle kaçış güzergâhlarının kapatılmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Operasyonların başarıyla tamamlanmasında rol oynayan güvenlik güçleri ve bakanlık personeli unutulmadı. Bakanlık açıklamasını, "Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" sözleriyle tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala