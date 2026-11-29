Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/3 sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınav öncesinde adaylar ''ALES’te kalem silgi veriliyor mu, sınavda hangi eşyalar yasak?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

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ALES/3 sınavına katılacak adayların sınav giriş belgesiyle birlikte geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü, adayların sınav binasına alınması sırasında yapılacak. Peki ALES’te kalem silgi veriliyor mu, sınavda hangi eşyalar yasak?

ALES’te kalem silgi veriliyor mu, sınavda hangi eşyalar yasak? 2026 ALES/3 sınavı bugün gerçekleştirilecek!

ALES’TE KALEM, SİLGİ VE KALEMTIRAŞ VERİLİYOR MU?

29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak ALES/3 sınavında adayların kullanacağı temel kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav salonlarında adaylara kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılacak. Dolayısıyla sınava girecek kişilerin kendi kalem ve silgilerini yanlarında getirmelerine gerek olmayacak.

ALES’te kalem silgi veriliyor mu, sınavda hangi eşyalar yasak? 2026 ALES/3 sınavı bugün gerçekleştirilecek!

ALES SINAVINDA HANGİ EŞYALAR YASAK?

ALES/3 sınavına katılacak adayların sınav binasına giriş sırasında yanlarında bulundurdukları eşyalara dikkat etmeleri gerekiyor. ÖSYM'nin sınav güvenliği kuralları doğrultusunda bazı araç ve gereçlerin sınav binasına sokulmasına izin verilmiyor.

ALES’te kalem silgi veriliyor mu, sınavda hangi eşyalar yasak? 2026 ALES/3 sınavı bugün gerçekleştirilecek!

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE

EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

•⁠ ⁠Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

•⁠ ⁠Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

•⁠ ⁠Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

•⁠ ⁠Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

•⁠ ⁠Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

•⁠ ⁠Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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