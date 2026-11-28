Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) için geri sayım devam ediyor. Ülke genelinde 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek ALES için 468 bina ve 7 bin 592 salon kullanılacak. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak?

Kaydet a- | +A

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) için son kontrollerini yapan adaylar tarih ve süre araştırması yapıyor. Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan, lisans programını bitiren ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan adaylar sınava katılacak.

ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ALES/3 20 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınavda, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Sayısal ve sözel testlerde ellişer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

ÖSYM ayrıntıları paylaştı! ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 17 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilecek.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala