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Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda test sürüşleri tamamlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda test sürüşleri tamamlandı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında final yaklaşıyor. Ön elemeleri geçerek ikinci tur oylamaya kalan araçların test sürüşleri uzman otomotiv gazetecileri tarafından gerçekleştirildi. Oylama BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster arasında yapılacak işte detaylar...

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında finale kalan otomobillerin test sürüşleri başarıyla gerçekleştirildi. Yarışmanın sondan bir önceki etabı olarak dikkat çeken organizasyon Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, 7 finalist otomobil olan BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster'ı detaylı olarak test etti.

Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda test sürüşleri tamamlandı - 1. Resim

Test sürüşü kapsamında, araçların yol tutuşu, ergonomisi, yakıt tüketimi, emisyon değerleri, güvenlik özellikleri, donanım seviyeleri ve fiyat-performans dengesi gibi kritik özellikler değerlendirildi. Ayrıca 7 finalist markanın yöneticileri de test sürüş etkinliğine katılarak OGD üyelerine otomobillerini bir kez daha anlatma fırsatı buldu.

Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda test sürüşleri tamamlandı - 2. Resim

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda kazanan adaylar 17 Haziran'da Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" ödül töreninde belli olacak. "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak. Söz konu yarışma ZF Aftermarket ana sponsorluğunda; arabam com, Bosch Car Service, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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