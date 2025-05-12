Türkiye’nin ilk sertifikalı yerli batarya paketi Sabancı-TEMSA’dan geldi

TEMSA, uluslararası standartlara göre hizmet veren, IACS üyesi bağımsız klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu tarafından verilen lityum-iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı alan ilk Türk şirketi oldu. Bu sertifika ile TEMSA, Adana’da geliştirdiği bataryalarının denizcilik alanında da güvenle kullanılabileceğini tescilledi.

Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında varlığını sürdüren TEMSA, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen geniş çaplı test ve kontroller sonucunda, Türk Loydu tarafından verilen ilk lityum-iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Böylece Türkiye’de bir ilke imza atan TEMSA, uluslararası firmalar ve tersaneler tarafından bilinirliğini genişletme ve ürünlerini sektöre güvenli şekilde sunma imkânı elde etti. Denizcilik alanında batarya kullanımı için gerekli olan sertifika, Türk Loydu merkez ofisinde 8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle TEMSA yetkililerine teslim edildi.

''VİZYONUMUZ KARAYOLU İLE SINIRLI DEĞİL''

TEMSA’yı farklı segmentlerde değer ortaya koyan bir mobilite şirketi olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirten şirket CEO’su Evren Güzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vizyonumuzu sadece karayoluyla sınırlandırmıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda bir yandan ana faaliyet alanlarımızda rekabet gücümüzü pekiştirirken, diğer yandan yeni fırsat alanlarıyla da büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün şehirde, denizde, tarlada, kısacası mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz. Türk Loydu’ndan aldığımız bu prestijli sertifika da teknolojik yetkinliğimizin ve kalite standartlarımızın güçlü bir göstergesi. Böylece Adana’daki Ar-Ge ve üretim gücümüzle geliştirdiğimiz bataryaların, zorlu denizcilik koşullarında da güvenle kullanılabileceğini kanıtlamış olduk. Türkiye’de bir ilke imza atarak elde ettiğimiz bu başarı, aynı zamanda hem TEMSA’nın hem de ülkemizin mobilite alanındaki küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunacaktır.”