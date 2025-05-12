Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Türkiye’nin ilk sertifikalı yerli batarya paketi Sabancı-TEMSA’dan geldi

Türkiye’nin ilk sertifikalı yerli batarya paketi Sabancı-TEMSA’dan geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’nin ilk sertifikalı yerli batarya paketi Sabancı-TEMSA’dan geldi
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TEMSA, uluslararası standartlara göre hizmet veren, IACS üyesi bağımsız klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu tarafından verilen lityum-iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı alan ilk Türk şirketi oldu. Bu sertifika ile TEMSA, Adana’da geliştirdiği bataryalarının denizcilik alanında da güvenle kullanılabileceğini tescilledi.

Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında varlığını sürdüren TEMSA, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen geniş çaplı test ve kontroller sonucunda, Türk Loydu tarafından verilen ilk lityum-iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Böylece Türkiye’de bir ilke imza atan TEMSA, uluslararası firmalar ve tersaneler tarafından bilinirliğini genişletme ve ürünlerini sektöre güvenli şekilde sunma imkânı elde etti. Denizcilik alanında batarya kullanımı için gerekli olan sertifika, Türk Loydu merkez ofisinde 8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle TEMSA yetkililerine teslim edildi.

Türkiye’nin ilk sertifikalı yerli batarya paketi Sabancı-TEMSA’dan geldi - 1. Resim

''VİZYONUMUZ KARAYOLU İLE SINIRLI DEĞİL''

TEMSA’yı farklı segmentlerde değer ortaya koyan bir mobilite şirketi olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirten şirket CEO’su Evren Güzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vizyonumuzu sadece karayoluyla sınırlandırmıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda bir yandan ana faaliyet alanlarımızda rekabet gücümüzü pekiştirirken, diğer yandan yeni fırsat alanlarıyla da büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün şehirde, denizde, tarlada, kısacası mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz. Türk Loydu’ndan aldığımız bu prestijli sertifika da teknolojik yetkinliğimizin ve kalite standartlarımızın güçlü bir göstergesi. Böylece Adana’daki Ar-Ge ve üretim gücümüzle geliştirdiğimiz bataryaların, zorlu denizcilik koşullarında da güvenle kullanılabileceğini kanıtlamış olduk. Türkiye’de bir ilke imza atarak elde ettiğimiz bu başarı, aynı zamanda hem TEMSA’nın hem de ülkemizin mobilite alanındaki küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunacaktır.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diş eti şikayetiniz varsa dikkat: Bu kanser türünün ilk belirtisi olabilirAmasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Motosiklette beklenen kampanya Doğan Trend ve ALJ Finans’tan geldi - T-Otomobilİki teker tutkunlarına müjde! Beklenen kampanya geldiOtomotivde ihracat artarken üretim düştü - T-OtomobilOtomotivde ihracat artarken üretim düştüToyota Türkiye yılın ilk 4 ayında yüzde 63 büyüdü - T-OtomobilToyota Türkiye yılın ilk 4 ayında yüzde 63 büyüdüBYD, Türkiye’de en hızlı büyüyen marka oldu! Elektrikli SUV’da 2’nci, toplamda 7’nci sıraya yükseldi - T-OtomobilBYD, Türkiye’de en hızlı büyüyen marka olduŞehirde şık arazide yırtıcı! Yenilenen D Max tasarım ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor - T-OtomobilŞehirde şık arazide yırtıcı: Yenilenen D MaxSkoda’dan elektrikli SUV’da rekabeti artıracak hamle! Enyaq ve Elroq satışa sunuldu - T-OtomobilSkoda’dan elektrikli SUV’da rekabeti artıracak hamle
Sonraki Haber Yükleniyor...