Üniversite raporu: İkinci elde fiyatı yükselen ve düşen sınıflar belli oldu!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu, ikinci el araç piyasasında yaşanan fiyat değişimlerini sınıf, model yılı ve yakıt türüne göre detaylandırdı. Rapora göre, tüm araç sınıflarında yıllık bazda fiyat artışı görülse de artış oranları arasında belirgin farklılıklar dikkat çekti.

En yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 12,4 ile C sınıfı otomobillerde kaydedilirken, en düşük artış yüzde 8,7 ile E sınıfında gerçekleşti. Haziran ayı itibarıyla ortalama fiyatlar B sınıfında 632 bin 73 TL, C sınıfında 846 bin 950 TL, D sınıfında 1 milyon 214 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 5 bin TL seviyesine ulaştı.

Yılın ilk yarısında model yılına göre fiyat eğilimlerinde de farklılık gözlemlendi. Sahibinden com ilan verileri ile hazırlanan rapora göre eski model araçlardan 2004-2008 yılları arasındaki grupta fiyatlar geçen yıla göre yüzde 1 oranında gerilerken, 2009-2013 arası modellerde yüzde 5,6 ve 2014-2018 arası araçlarda yüzde 11,1 oranında artış yaşandı. Yeni model araçlarda ise fiyatlar genel olarak yükseldi. 2019 model araçlar yüzde 15,3’lük artışla başı çekerken, 2023 model araçlardaki fiyat artışı yüzde 4,6’da kaldı. Öte yandan, 2024 model araçların fiyatları aylık bazda yüzde 2,2 oranında düşerek ortalama 1 milyon 970 bin TL seviyesine geriledi.

ELEKTRİKLİLER İKİNCİ ELE ALIŞAMADI

BETAM raporu, yakıt türüne göre fiyat değişimlerini de inceledi. Haziran ayında elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar yükseldi. Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 214 bin TL, benzin & LPG’li modellerde 515 bin 667 TL, dizel araçlarda 966 bin 834 TL, hibrit araçlarda 2 milyon 253 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 270 bin TL oldu. Yıllık fiyat artış oranları ise benzinli araçlarda yüzde 14,5, benzin & LPG’de yüzde 3, dizelde yüzde 9,7, hibritte yüzde 10,2 ve elektrikli araçlarda yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.