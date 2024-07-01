Vergi barajına Çin’den sert cevap!

ABD’nin Çinli üreticilere mayıs ayında uyguladığı %100’lük gümrük vergisi barajına Türkiye %10+40, Avrupa ise %38’lik oranında dahil olmuştu. Çin hükümeti “haksızlık” olarak nitelendirdiği vergi baraja cevabı aynı şekilde vermeye hazırlanıyor. Fakat bunun faturası Avrupalı üreticiler için felaket boyutunda önem taşıyor, işte detaylar:

Avrupa ve ABD pazarında hızlı büyüyen Çinli otomobil markaları, batılı üreticilerin tepkisini çekmiş ve hükümetlere çeşitli dernek ve lobilerle baskı yapmaya kadar gitmişti. Benzer bir durum Türkiye’de de yaşandı. Otomotiv Sanayicileri Derneği, Çinli markaların vergi duvarı ile yavaşlatılmasını istiyordu. Bir ay gibi kısa bir sürede neredeyse tüm batı pazarları başta ABD olmak üzere Çinli markaları yüksek oranlarda vergilerle baraj uygulamaya başladı

ABD başkanı Biden, Çin’den gelen elektrikli araçların gümrük vergisini %100’e çıkararak ilk kıvılcımı yaktı. Ardından Avrupa Birliği %38’lik bir vergi barajı devreye aldı. Türkiye ise %10 olan ek gümrük vergisi oranını Çin’den gelen tüm elektrikli, hibrit ve benzinli araçlar için ilave %40 arttırdı. Çin hükümetin bu durum karşı açıklaması ise oldukça sert oldu.

BEDELİ AĞIR OLACAK

ABD, Avrupa ve Türkiye’de bayi ağlarını ve servis noktalarını kuran, müşteri memnuniyeti üzerine batılı markalardan daha fazla çalışan Çinli üreticiler uygulanan bu vergi barajıyla çok ciddi oranda Pazar payı kaybetmeye başladı. Yatırımlarının karşılığı boşa çıkan bu markalara Çin hükümetinden destek gecikmedi.

Devlet medya kuruluşu CCTV tarafından hazırlanan bir rapora göre Çinli elektrikli araç (EV) üreticileri, içten yanmalı Avrupa otomobillerine %25'lik bir tarife uygulanması çağrısında bulunuyor. Bu öneri, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik ithalat tarifelerini %38,1'e kadar artırma kararına cevap olarak gösteriliyor.

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin doğal olarak aynı zamanda otomotiv perakende pazarında da dünyanın en büyüğü. Bir çok Avrupalı marka en yüksek satış adetlerini Çin’de gerçekleştiriyor. Hatta bazıları tüm Avrupa bölgesinde sattığı rakamların 2 katını Çin pazarında satıyor.

Bunun için başta Alman markaları olmak üzere birçok küresel otomobil markasının Çin’de “gigafactory” olarak tanımlanan dev üretim tesisleri bulunuyor ve astronomik yatırım rakamlılarıyla devreye alınan bu fabrikalarda üretilen araçlar Çin pazarında satılıyor.

2023 yılında Çin'de 2,5 litre ve üzeri motora sahip yaklaşık 250.000 Avrupalı ve ABD’li araç satılmıştı. Çin hükümeti öncelikli olarak 2,5 litreden büyük motorlara sahip otomobillere yönelik geçici ithalat tarifesinin yükseltilmesi önerisi, ilk olarak AB'nin soruşturmasından hemen önce gündeme almıştı.

Eğer bu vergi savaşı 2.5 litre altında yer alan modelleri de kapsama içine alırsa bir çok küresel markanın Çin’de ki yatırımları ve üretim kapasiteleri ciddi oranda sarsılma tehlikesi ile karşı karşıya…