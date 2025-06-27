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Xiaomi'nin yeni canavarı Tesla'yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Xiaomi&#039;nin yeni canavarı Tesla&#039;yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli SUV modeli YU7 satışa rekorla başladı. 'Tesla canavarı', ilk 3 dakikada 200.000 bin sipariş aldı.

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, YU7'ye olan talebin, şirketin geçen yıl ilk elektrikli aracı SU7 sedandan yaklaşık üç kat daha fazla olacağını zaten öngörmüştü. Çin pazarında SUV'lerin sedan kasalara göre yaklaşık 3’te 1'lik satış oranına sahip olması, bu yüksek talebin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Xiaomi'nin yeni canavarı Tesla'yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş - 1. Resim

XİAOMİ YU7 REKORLA BAŞLADI

Xiaomi YU7’nin satışı işin iki farklı sipariş sistemi oluşturdu. Gerçek talebi daha iyi ölçümlemek adına müşteriler ilk seçenekte, 5.000 yuan (yaklaşık 700 USD) depozito ödüyor. Ardından 7 gün boyunca iade şansı tanınıyor.

Bu süre sonunda sipariş otomatik olarak kesinleşiyor ve fatura kesiliyor. İkinci satın alma şekli ise daha hızlı bir teslimat şansı sunuyor. 20.000 Yuan (yaklaşık 2.800 USD) depozito verenler otomatik olarak kilitlenen ve iade edilemeyen bir süreç başlatıyor. Xiaomi uygulamasında, yüksek peşinat tutarı olan öncelikli teslimat seçeneğinin hızla "tükendi" olarak görünmesi, yoğun talebin boyutunu gözler önüne seren bir gösterge olarak kabul ediliyor.

📌Xiaomi YU7 Sipariş Sistemi Karşılaştırması

ÖzellikStandart SiparişÖncelikli Teslimat Siparişi
Depozito Tutarı5.000 Yuan (yaklaşık 700 USD)20.000 Yuan (yaklaşık 2.800 USD)
İade Hakkı7 gün içinde iade edilebilirİade edilemez
Sipariş Kesinleşme Süreci7 gün sonunda otomatikleşirAnında kesinleşir
Teslimat ÖnceliğiStandart sıraHızlı teslimat
Talep YoğunluğuYüksekÇok yüksek (kısa sürede tükendi)

3 DAKİKADA 200 BİN SİPARİŞ!

Daha önce, Xiaomi'nin sadece 3 dakikada 200.000, bir saat içinde ise 289.000 sipariş aldığı açıklanmıştı. Bildirilen 240.000 kesin siparişin, hem öncelikli siparişlerin hem de kesinleşmiş standart siparişlerin birleşimi olduğu tahmin ediliyor.

Xiaomi'nin yeni canavarı Tesla'yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş - 2. Resim

SUV PAZARI XİAOMİ İLE KARIŞTI

Çinli teknoloji devi, Mart 2021'de otomobil üretimine başlayacağını duyurmuş ve 1.4 milyar dolarlık ilk yatırım ile önümüzdeki on yılda 10 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirket CEO’su Lei Jun, 2022'de yıllık 10 milyon elektrikli araç satma hedefini açıklayarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Xiaomi'nin yeni canavarı Tesla'yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş - 3. Resim

Üç yıl süren geliştirme sürecinin ardından Xiaomi, ilk otomobili SU7 sedanı Mart 2024'te piyasaya sürdü. SU7, lansmanının ilk 27 dakikasında 50.000 ön sipariş, ilk 24 saatte ise yaklaşık 90.000 ön sipariş alarak şirketin Pekin'deki tesisindeki sınırlı kapasite nedeniyle yılın geri kalanında üretim kapasitesini büyük ölçüde doldurmuştu. SU7 piyasaya sürüldüğünden bu yana (Mart 2024 - Mayıs 2025) 272.000'den fazla teslimat gerçekleştirmiş durumda.

Xiaomi'nin yeni canavarı Tesla'yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş - 4. Resim

681 BEYGİRLİK SUV

Xiaomi YU7, 3 metre dingil mesafesiyle yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 2.315 kg boş ağırlığa sahip büyük bir SUV olarak öne çıkıyor. Model, 760 km CLTC menzili sunan versiyonuyla iddialı bir menzile sahip. Güç tarafında ise 508 kW – 681 beygirlik motor gücü bulunuyor. Özellikle dikkat çeken bir diğer teknik özellik ise 800V şarj mimarisi. Xiaomi, bu sayede aracın bataryasının sadece 12 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olabileceğini belirtiyor.

Xiaomi'nin yeni canavarı Tesla'yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş - 5. Resim

REKABETÇİ FİYATLA DİKKAT ÇEKİYOR

Xiaomi YU7, yaklaşık 35.300 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu fiyat, 2024'ün Çin'de en çok satan otomobili olan Tesla Model Y'nin RWD versiyonunun başlangıç fiyatı olan yaklaşık 36.740 dolarlık fiyatının 1.400 dolar altında kalıyor. Xiaomi'nin bu iddialı fiyatlandırma politikası ve güçlü talep, Çin elektrikli araç pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracağa benziyor.

Xiaomi'nin yeni canavarı Tesla'yı terletti! İlk 3 dakikada 200 bin sipariş - 6. Resim

📌Xiaomi YU7 Teknik Özellikleri

ÖzellikDeğer
Araç TürüElektrikli SUV
Motor Gücü681 beygir (508 kW)
Dingil Mesafesi3.000 mm (3 metre)
Araç UzunluğuYaklaşık 5 metre
Boş Ağırlık2.315 kg
Menzil (CLTC)760 km
Şarj Teknolojisi800V mimari
Şarj Süresi%10'dan %80'e sadece 12 dakika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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