Yeni bir Çinli daha Türkiye pazarında! OMODA 7 iddialı geliyor

OMODA, Çinli otomotiv grubu Chery’nin 2022 yılında ayrı bir marka olarak konumlandırdığı marka olarak ön plana çıkıyor. Daha çok genç kullanıcıları hedefleyen, tasarım odaklı ve yüksek teknolojiye sahip modellerle adından söz ettiren OMODA, benzinli, hibrit ve elektrikli güç seçenekleri sunarak farklı kullanıcı gruplarına hitap ediyor. Türkiye’de kardeş markası JAECOO ile birlikte varlığı güçlendiren OMODA, ilk model atağı için düğmeye basmış durumda.

BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

Ülkemizde vitrine yıl sonuna doğru çıkması planlanan OMODA 7 modeli, kısa süre önce Fransız Tasarım Ödülü 2025’te birincilik elden bir model. Markanın “Art in Motion” tasarım dilinin geliştirilmiş versiyonu “Art in Motion X” yaklaşımıyla şekillendirilen araç, ön bölümde “X” formunu öne çıkaran ızgara tasarımı, akıcı gövde çizgileri ve çerçevesiz detaylarla dikkat çekiyor. 4660 mm uzunluk, 1875 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik ölçüleriyle D-SUV sınıfında konumlanıyor.

Yan profilde yine akıcı gövde çizgileri öne çıkarken, yarı gizli kapı kolları ve entegre arka tasarım sade bir görünüm sağlamış. Arkada yer alan kırmızı şimşek formlu stop lambaları ise gece ve düşük görüş koşullarında görünürlüğü oldukça artırın detaylar arasında.

YENİ STRATEJİNİN İLK ADIMLARI

İç mekânda teknoloji odaklı donanımlar öne çıkıyor. 15,6 inçlik kayar ekran, dört bölgeli ses tanıma sistemi, 8 hoparlörlü ses sistemi ve 256 renkli ambiyans aydınlatma gibi özellikler sunuluyor. Ferah iç hacim sağlayan kabinde, ergonomik tasarımlı spor koltuklar yer alıyor. Bagaj hacmi 478 litre olarak açıklanırken, bu alan arka koltuklar yatırıldığında 1371 litreye kadar çıkabiliyor.

Türkiye’de turbo beslemeli benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulacak OMODA 7, markanın OMODA ve JAECOO altındaki yeni stratejisinin ilk adımlarından biri olacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılacak model, segmentteki rekabette önemli bir rol oynamayı hedefliyor.