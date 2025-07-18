Yeni Corolla Cross Hybrid 2.075.000 TL etiketle satışa sunuldu!

Toyota’nın satışa sunulduğu günden bu yana SUV segmentine ses getiren modeli Corolla Cross Hybrid’in yeni versiyonu Türkiye’de vitrine çıktı. Üç farklı donanım seviyesiyle gelen Yeni Corolla Cross Hybrid’in lansmana özel fiyatları 2.075.000 TL’den başlıyor. Yeni Corolla Cross Hybrid Passion versiyonu 2.190.000 TL’lik oldukça rekabetçi fiyatla satışa sunulurken ürün gamının en üzerinde yer alan Passion X-Pack ise 2.650.000 TL’den tercih edilebiliyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozkurt,

''Yeni Corolla Cross Hybrid’in satışa sunulmasıyla SUV ürün gamının daha da güçlendiğini belirterek, “Türkiye’de 2022 yılında satışa sunulan Corolla Cross Hybrid, o günden bu yana en çok talep gören modellerimizden biri oldu. Şimdi makyajlanan yeni model ile birlikte halihazırda yüksek olan bu talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Tam hibrit teknolojisini, yüksek konfor ve gelişmiş donanımlarla bir araya getiren modelimiz, C-SUV segmentinde fark oluşturan seçeneklerden biri konumunda. Bilindiği gibi bu segmentte coupe SUV tasarımına sahip Toyota C-HR Hybrid ve modern, karakteristik SUV tasarımıyla öne çıkan Corolla Cross Hybrid ile yer alıyoruz. Bu iki başarılı model sayesinde Toyota, C-SUV segmentinde 2025’in ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 213 artışla 18 bin 127 adetlik satışa ulaştı ve yoğun rekabetin yaşandığı bu pazarda lider konuma geldi. Yıl sonuna kadar yeni modelimizin de etkisiyle Corolla Cross Hybrid satışlarımızın 11 bin 500 adede ulaşmasını hedefliyoruz. SUV modellerimiz, Toyota’nın farklı segmentlerdeki iddiasını da ortaya koyuyor. Toyota C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado ile müşterilerimize eksiksiz ve güçlü bir SUV ürün gamı sunuyoruz. Bu ürünlerin müşterilerimiz tarafından da büyük beğeni topladığını görüyoruz. Bu sayede Toyota’nın Türkiye’de ilk 6 aylık satışlarının yaklaşık yüzde 50’si SUV modellerinden oluştu” ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Yeni Corolla Cross Hybrid, Toyota’nın beğeni toplayan SUV tasarım dilini daha sofistike bir seviyeye taşımış. Yenilenen yüzü, modelin güçlü ve modern SUV kimliğini vurguluyor. Ön bölümdeki yeni gövde rengi petekli tasarımlı ön ızgara ve versiyona göre sunulan dekoratif LED aydınlatmalı ön ızgara yer alıyor. Yeni tasarıma sahip ön ve arka LED farlar da aracın dikkat çekici tasarımını tamamlıyor. Bagaj kapağının üzerinde yer alan kabartmalı Corolla Cross logosu, aracın orijinal kimliğinin altını çizerken, yeni 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar aracın güçlü SUV tarzını yansıtıyor.

Titanyum Mavi, Elmas Gümüş Gri, Kumtaşı ve Egzotik Kırmızı olmak üzere yeni dış renklerle tercih edilebilecek olan Yeni Corolla Cross Hybrid’de, Kar Beyazı, Galaksi Beyazı, Granit Gri ve Siyah renkleri sunulmaya devam ediliyor.

KABİN İÇİ OLDUKÇA DOLU

Geniş yan camları ve yüksek oturma pozisyonu ile aydınlık ve geniş görüş açısına sahip bir kabin sayesinde Yeni Corolla Cross Hybrid günlük yaşamı kolaylaştıracak detaylarla dikkat çekiyor. Yenilenen kabinde, daha fazla kullanım alanına sahip orta konsol, sürgülü kol dayama, daha hızlı kablosuz şarj ünitesi ve yenilenmiş vites tasarımı gibi özellikler yer alıyor. Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde standart olarak sunulan 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, versiyona göre sunulan12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi de yer alıyor. Geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklar da konforu en üst düzeye çıkarıyor.

5. JENERASYON HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Toyota’nın Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde global olarak kendini kanıtlamış 5. jenerasyon hibrit teknolojisi yer alıyor. 1.8 litre hibrit motora sahip Yeni Corolla Cross Hybrid, 140 PS güç ve 185 Nm tork üretiyor. Önden çekişli olarak sunulan araç WLTP ölçümlerine göre yalnızca 5.0-5.1 lt/100 km birleşik yakıt tüketimine sahip.