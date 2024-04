Yeni Tiguan benzin ve dizel seçeneği ile geldi

Elektrikli dönüşümünde batarya ve yazılım sorunları yaşayan Volkswagen, 2018 yılından bu yana en çok satan modeli Tiguan’da dizelden vazgeçmedi. Tasarım hatları biraz daha yumuşayan aracın başlangıç fiyatları ise 2.035.000 TL. İşte 2024 model yeni Tiguan’nın tüm özellikleri...

Tanıtıldığı 2007 yılından bu yana 7 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak günümüzde markanın en çok satan modelleri arasına adını yazdıran Tiguan yenilenen hali ile Türkiye’de satışa sunuldu. Karşımıza 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli ve 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel motor seçenekleriyle çıkan Yeni Tiguan, 2.035.000 TL’den başlayan liste fiyatlarına sahip.

ARTIK DAHA UZUN

Yeni Tiguan önceki nesline kıyasla 30 mm daha uzun (4.539 mm) ve tavan rayları hariç 4 mm (1.639 mm) daha yüksek. Yeni SUV modelin bagaj hacmi, 37 litre artışla 652 litreye ulaşıyor. Koltuklar katlandığında bagaj kapasitesi 1.650 litreye çıkıyor. Aynı zamanda, arka koltuklar ileri-geri hareket ettirilebiliyor ve sırtlığın da eğim ayarı bulunuyor. Baş mesafesi ise, önde 9 mm (1.058 mm) ve arkada 10 mm (1.022 mm) arttırılmış.

ELEKTRİKLİ VERSİYONU YOK

Avrupalı ve Alman rakipleri C-SUV segmentinde elektrikli versiyonlara geçiş sürecini hızlandırırken Yeni Tiguan, 1.5 eTSI 150 PS ve 2.0 TDI SCR 193 PS motor seçeneklerine eşlik eden 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman “DSG” ile pazara sunuluyor. 2.0 Turbo beslemeli dizel motorda 4MOTION dört tekerden çekiş sistemi standart olarak sunulurken; 1.5 eTSI motor, standart olarak hafif hibrit teknolojisi ile dikkat çekiyor. 48 Voltluk hafif hibrit sistemin entegre edildiği turbo beslemeli benzinli motor (eTSI), IQ. LIGHT HD matrix farlar, sınıfında ilk kez sunulan çift valfli adaptif süspansiyon sistemi DCC Pro, dijital kokpit ve masaj özellikli ergoActive koltuklar, Yeni Tiguan’ın dikkat çekici özellikleri arasında.

TRAFİKTE MASAJ KEYFİ

Aracın Elegance ve R-Line versiyonlarında koltuk sırt kısımlarında pnömatik 3 odacıklı basınç noktasıyla masaj işlevi, pnömatik dört yönlü bel desteği ve koltuk ısıtması da dahil olmak üzere standart olarak “Sports Comfort” özelliği bulunuyor. Sürücü tarafında ise ergonomik açıdan gelişmiş ergoActive koltuklara yer verilmiş. Sürücü ve ön yolcu için ergoActive Plus koltuklar her iki model için de Varenna deri paketi kapsamında opsiyonel olarak sunuluyor. Bu opsiyonel koltuklar, elektrik ayarlı ve 10 odacıklı basınç noktasıyla programlanabilir masaj özelliği, hafıza özelliği ve ayarlanabilir baldır desteğine sahipler. Ayrıca ergoActive Plus koltuklarda bağımsız olarak ısıtılan koltuk minderi ve havalandırma işlevi de bulunuyor. Koltuk ısıtma ve koltuk havalandırma işlevleri dış hava sıcaklığına bağlı olarak otomatik etkinleştirilebiliyor.

TEKNOLOJİK SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Tiguan Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor. Tiguan tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 12.9” bilgi ve eğlence sistemi ve 10.25’’ dijital gösterge paneli “Digital Cockpit Pro” ile sunuluyor. Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor”, Yeni Tiguan’ın tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Geliştirilmiş sürüş asistan sistemleri ise sadece Elegance ve R-Line donanımlarında yer alırken Yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" ve acil durum asistanı "Emergency Assist", Adaptif hız sabitleyicisi "ACC", Ön bölge asistanı "Front Assist", Şerit değiştirme asistanı "Side Assist" ve arka bölge yaya tanıma asistanı Şerit takip asistanı "Lane Assist", Akıllı park asistanı "Park Assist Plus" Proaktif yolcu koruma teknolojileri gibi bir çok donanım aracın üst donanımlarında dikkat çeken standart özellikler arasında…