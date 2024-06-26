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Yüzde 10 + 40 gümrük vergisini ilk kıran Çinli Leapmotor olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzde 10 + 40 gümrük vergisini ilk kıran Çinli Leapmotor olacak
Çin, Vergi, Otomotiv, Haber

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren ve 8 Temmuz 2024 tarihi itibari ile Çin’den ülkemize girecek elektrikli ve içten yanmalı tüm modelleri etkileyen yeni gümrük vergisini, ilk olarak üretimi Avrupa’ya kaydıran Leapmotor olacak….

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Çin menşeli araçlara 7 Temmuz 2024 itibariyle ek yüzde 40 vergi getirildi. Daha önce sadece elektrikli araçlar için uygulanan bu orana artık içten yanmalı motorlar ve hibrit sistemler de dahil edilmiş oldu. Böylece Çin’den ithal edilen her araç için yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50’lik bir vergi söz konusu. Bu durum haliyle Temmuz ayından itibaren söz konusu otomobiller için fiyat artışı anlamına geliyor.

AVRUPA’DA ÜRETİM VERGİYİ ÖNLÜYOR

Türkiye’nin benzeri bir vergi uygulaması ABD ve Avrupa tarafından da hayata geçirilmiş durumda.  ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li üreticileri ucuz ithalattan korumak amacıyla tasarlanan önlem paketinin ilk parçası olarak Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Öte yandan Avrupa Komisyonu Temmuz ayı başından itibaren Çinli otomobil üreticilerine mevcut yüzde 10 seviyesinden yüzde 38'e varan oranlarda ek vergi getirecek geçici tarifeler uygulayacağını açıkladı.

Yüzde 10 + 40 gümrük vergisini ilk kıran Çinli Leapmotor olacak - 1. Resim

SİSTEMİ İLK KIRAN LEAPMOTOR OLACAK

Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gibi dev markaları kanatları altında toplayan ve Avrupa’nın en büyük otomotiv grubu olan Hollanda merkezli Stellantis Grubu’nun son yatırımı Çinli Leapmotor’la olmuştu. 2023 yılında Leapmotor'a yatırım yapan Stellantis, Mayıs 2024’te Leapmotor International B.V. adında ortak bir girişim kurdu. Bu anlaşmayla Çinli üreticinin modelleri  Stellantis’in Avrupa’da ki tesislerinde üretime başlayacak ve pazarda ciddi bir rekabet şansı kazacaktı.

Ülkemizde de fabrika yatırımı planladıklarını duyuran Chery, İspanya için girişimde bulunurken BYD, Macaristan’da üretim için ilk imzaları attı. Fakat Avrupa’da ilk üretim haberi Leapmotor International’dan geldi. Marka tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da beklentiler Polonya'daki Fiat modellerini de üretildiği Tychy fabrikasında Leapmotor’un sevimli elektrikli modeli  T03’un üretime alınacağı yönündeydi.

Reuters kaynaklı habere Leapmotor’un küçük EV’si T03, geçen hafta Stellantis'in Polonya'daki montaj tesisinden çıkmaya başladı. Test aşaması sonuçlandıktan sonra eylül ayında ise seri üretimim başlaması söz konusu. Öte yandan bu ortak giriş 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren yine Stellantis'in Polonya'daki fabrikasında ikinci bir model olan Leapmotor'un A12 SUV'unu üretmeyi planlanıyor.

Yüzde 10 + 40 gümrük vergisini ilk kıran Çinli Leapmotor olacak - 2. Resim

FİYATI CİDDİ ORANDA DÜŞECEK

Leapmotor T03 modeli Avrupa’da üretime girdikten sonra ülkemize gelirken yüzde 40’luk bir vergi avantajı kazanacak. Böylece Çin’den getirilen araçlara uygulanan gümrük vergisini kıran ilk Çinli marka olarak rakiplerine karşı ciddi avantaj kazanacak. Avrupa’da son yıllarda park kolaylığı, pratik yapıları, uygun yakıt tüketimi ve cazip fiyatlarıyla moda haline gelen ‘mini car’ trendinin bir üyesi olan T03, 2024 Haziran tarihi itibari ile ülkemizde 999 bin TL’den satılıyor. Mevcut modelde 80kW’lik bir elektrik motoru kullanılıyor ve toplamda 417km’lik bir sürüş mesafesi sunuyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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