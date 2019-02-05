Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Eğitim teknolojilerine daha fazla yatırım yapacaklarını belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er “MentalUP, yarının gençleri ve yetişkinleri olacak çocuklarımızın 21’inci yüzyıl için ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmeyi hedefleyen başarılı bir platform. Türk Telekom olarak 2016 yılında PİLOT girişim hızlandırma programımız kapsamında desteklemiş olduğumuz MentalUP, TT Ventures’ın yatırımı ve ortaklığıyla daha da büyüyecek” diye konuştu. Yapılan ortaklık anlaşması ile TT Ventures olarak MentalUP’ın yüzde 6,9 hissesini aldıklarını dile getiren Er “MentalUP ürününü dijital satış kanallarımızda tüketicinin beğenisine sunacağız. Yine oluşturacağımız özel içerikli internet paketlerimizi müşterilerimizle buluşturacağız” diye konuştu.