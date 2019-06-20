Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, internet kullanıma yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in BOND İnternet Trendleri Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, internet kullanıcı sayısının 2018 yılında yüzde 6 artarak 3,8 milyara ulaştığı görüldü. Böylelikle internet kullanıcıların dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğu saptandı. İnternet kullanıcı sayısının en fazla olduğu ülkeler ise yüzde 21 pay ile Çin, yüzde 12 pay ile Hindistan ve yüzde 8 pay ile de ABD olarak belirlendi. Türkiye de internet kullanım oranıyla bu listenin 15. sırasında yer aldı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında internet başlığı altında 196 bin 116 haber çıkışı tespit edilirken, internetle alakalı en çok sosyal medya mecralarının haber olduğu görüldü.