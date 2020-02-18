Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Habitat iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’nda su kaynaklarını analiz ederek kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan proje birinci, kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme imkanı sağlayan proje ikinci, enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesi de üçüncü oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ödül töreninde yaptığı konuşmada “On beş farklı projeden ilk üçe giren projeleri ödüllendirdik. Hackathon ile küresel problemlere akıllı teknolojik çözümler sunmayı, insan hayatını kolaylaştıracak projeleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Yoğun ilgi gören ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’nda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin TL değerinde ödül verildi.