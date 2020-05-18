Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon önlemleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca insanın evlere kapanmasına neden oldu. Sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak isteyenler ise sanal ortamlara yöneldi. Yapılan araştırmalar salgın sürecinde dünya genelindeki online kullanıcı sayısının 3.5 milyara, sosyal medya hesabı sayısının ise 7.7 milyara ulaştığını ortaya koydu. Türkiye'deki bu potansiyel karşısında genç kullanıcıların sosyalleşme ihtiyaçlarına yanıt vermek sosyal etkileşimi artırmak için harekete geçen çevrimiçi sesli chat uygulaması Hello, Türkiye pazarına giriş yaptı. Uygulama, sunduğu iki dakikalık online telefon görüşmesi ile kullanıcıların Türkiye ve dünyadan binlerce yeni insanla tanışmasına ve sosyalleşmesine imkan sağlıyor.

“Bir ‘merhaba' pek çok şeyi değiştirebilir”

Bugüne kadar aracı olduğu 500 milyon görüşme ve aylık 250 bin kullanıcısıyla insanların tek bir dokunuşla dünyanın pek çok yerinden yeni insanlarla tanışmasını sağlayan söz konusu sesli chat uygulaması, artık Türkiye'deki kullanıcılara da erişim imkanı sunuyor. Konum ve hedef ülke seçiminin ardından tek tıkla Türkiye'den ve dünyadan rastgele kullanıcılarla 2 dakikalık bir sesli görüşme ile iletişimin başladığı uygulamada, görüşülen kişiyi arkadaş olarak ekleme ve mesajlaşma seçenekleri de bulunuyor. Yalnızca merhaba diyerek başlatılan bir konuşmanın arkadaşlık, kariyer veya duygusal ilişkiler gibi pek çok alanda fırsat sağlayabileceğini belirten Hello CEO'su Arian Kastrati, “Bir merhabanın pek çok şeyi değiştirebileceğine olan inancımızla çıktığımız bu yolda, kiminle ve hangi konularda konuşacağınızı bilmediğiniz ve konuşmanın seyrine göre pek çok konuda yeni ilişkiler inşa edebileceğiniz bir macera sunmayı hedefledik. Böylece özellike sosyal anlamda zorlu bir süreç olan pandemi döneminde insanların sanal ortamlarda da olsa sosyalleşerek eğlenmesine ve yeni insanlar keşfederek yararlı ilişkileri kurabilmesine katkı sağlamak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

“Türkiye'deki hedef 20 kat büyüme”

Gerek Türk toplumunun iletişimdeki dışa dönük tavrının gerekse genç kullanıcı yoğunluğunun Türkiye'yi yatırımcılar için ciddi bir potansiyel olarak konumlandırdığını ifade eden Arian Katrati, Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin olarak ”Türkiye, sıcakkanlı ve yeni insanlarla tanışarak diyalog bulunmayı seven bir toplum yapısına sahip. Hem toplumun karakteristiği hem de başta gençler olmak üzere sosyalleşmeye yönelik dijital medya kullanımının yoğunluğu, Türkiye'nin potansiyelini ortaya koyuyor. Bizler de 2016 yılında ilk adımlarımızıpazarda önemli bir ivme kazandık ve beklentimiz ikinci çeyrekte 20 katın üzerinde büyüme yaşayacağımız yönünde'' dedi.