Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Deloitte Global Technology Fast 500 EMEA listesinde 22 ülkeden şirket yer alırken, Birleşik Krallık’tan 98, Hollanda’dan 70, Almanya’dan 47, İsveç’ten 46, Belçika’dan 35, Finlandiya’dan 34, Portekiz’den 31, Çek Cumhuriyeti’nden 24 ve Türkiye’den 21 şirket dâhil oldu. Türkiye’nin ilk online seyahat bileti portalı olan biletall.com yüzde 231’lik büyüme oranı ile ikinci kez listeye girmeyi başardı. Diğer bir Tük şirketi olan obilet.com da yüzde 249 büyüme oranıyla seyahat sektöründe Türkiye’nin en iyi yazılım şirketi oldu.