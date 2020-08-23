Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

TÜBİTAK ile iyi niyet anlaşması yapılarak oluşturulan SeeMeet programı güvenliğin yanı sıra eğitim imkanları ile dikkat çekiyor. Canlı sınıfların yer aldığı programda öğretmenler yoklama alabilecek. Nasıl tahtaya yazı yazılıyorsa bu platformda da notlar ortak ekranda paylaşılabilecek. Öğretmen anlatırken soru sormak isteyen çocuk bir tuşa basarak parmak kaldıracak, öğretmen sözlü sınav yapabilecek. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin bütün verileri Türkiye’de depolanacak, güvenlik ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından sağlanacak. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, diğer eğitim kurumlarının da SeeMeet’i kullanabileceğini söyledi.