Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cat S42 adı verilen Biomaster antimikrobiyal teknolojili telefon, sene başında piyasaya verilecek. Sağlam ve dayanıklı telefonlar, üretim sürecinde malzemelere yedirilen gümüş iyonlar sayesinde, bakterileri tam olarak ortadan kaldırmasa da yayılmasını önlüyor ve patojenlerin çoğalmasına mani oluyor. Yayılmasını önlediği için telefonlardaki mikropların yüzde 80’i 15 dakikada, yüzde 99,9’u 24 saatte yok oluyor. Telefonların bir diğer özelliği de tamamen su geçirmez olması ve sabunla bile yıkanabilmesi. Telefonları çamaşır suyu ve dezenfektan ile temizlemek de mümkün.