Cat S42 adı verilen Biomaster antimikrobiyal teknolojili telefon, sene başında piyasaya verilecek. Sağlam ve dayanıklı telefonlar, üretim sürecinde malzemelere yedirilen gümüş iyonlar sayesinde, bakterileri tam olarak ortadan kaldırmasa da yayılmasını önlüyor ve patojenlerin çoğalmasına mani oluyor. Yayılmasını önlediği için telefonlardaki mikropların yüzde 80’i 15 dakikada, yüzde 99,9’u 24 saatte yok oluyor. Telefonların bir diğer özelliği de tamamen su geçirmez olması ve sabunla bile yıkanabilmesi. Telefonları çamaşır suyu ve dezenfektan ile temizlemek de mümkün.
Dünyanın ilk antibakteriyel akıllı telefonu
21.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Bullitt isimli firma, dünyanın ilk antibakteriyel akıllı telefonunu üretti.
Etiketler : antibakteriyel akıllı telefon,
748003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/748003.aspx
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