Koronavirüsle mücadele yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada sürüyor. Japonya'daki Kyoto Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Covid-19 test sürecinde önemli bir buluşa imza attı. Yasuhiro Tsukamoto liderliğindeki ekip, vücuttaki yabancı oluşumları nötralize eden antikor veya proteinler üretebilen deve kuşu yumurtalarından yararlanarak Covid-19'u teşhis edebilen yüz maskesi geliştirdi.
Dişi devekuşlarına korona virüsün aktif ve tehdit edici olmayan bir formunu enjekte eden ekip, kuşların yumurtalarından yüksek miktarda antikoru çıkarmayı başardı. Geliştirdikleri özel filtreyi yüz maskesine ekleyen uzmanlar, deve kuşu yumurtalarından elde edilen Covid-19 antikorlarını maskenin üzerine püskürterek buluşun etkinliğini test etti.
Maskenin, hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor
Ultraviyole ışık altında maskenin virüse tepki vermesini sağlamayı başaran ekip, maskeyi kullanan kişinin virüs ile temaslı olması halinde maskenin parlayarak pozitif sonuca işaret ettiğini bildirdi. Covid-19 ile enfekte olmuş 32 denek ile yapılan ve 10 gün süren deneme sürecinde de maskenin virüsü teşhis etmeyi başardığı bildirildi.
GELECEK YIL KULLANIMA SUNULMASI HEDEFLENİYOR
Maskenin, hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor. Herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi durumunda maskenin Covid-19 test sürecinde çığır açabileceği ifade ediliyor.
İngiltere'de maske kullanımı yeniden zorunlu olacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un keşfedilmesinin ardından maske kullanımının yeniden zorunlu olacağını aktardı.
Aynı maskeyi bir saatten fazla kullanmayın Maskelerin iki saatten fazla kullanıldıktan sonra virüs deposu haline geldiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, maskelerin saatte bir değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.